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Pandemi, teknoloji ürünlerine ihtiyacı artırdı

Pandemi süreci hayatın her alanında olduğu gibi online alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeyi sürdürüyor. Evden çalışma ve online eğitimin öne çıktığı bu dönemde; kulaklık, mikrofon, monitör ve dizüstü bilgisayarlara yoğun ilgi gösterilmeye devam ediyor. İncehesap.com’un verdiği bilgilere göre geçen yılın aynı dönemine* kıyasla dizüstü bilgisayar %82, kulaklık-mikrofon %78 ve monitör satışları ise %63 oranında artış gösterdi. İşte 2020’nin en çok tercih edilen teknoloji ürünleri...

Ekonomi 17.12.2020, 18:11
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Pandemi, teknoloji ürünlerine ihtiyacı artırdı

Gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar çok geniş bir yelpazede binlerce teknoloji ürününü müşterilerine sunan İncehesap.com, e-ticarete ilişkin 2020 yılı rakamlarını açıkladı. Pandemi nedeniyle evden çalışma ve online eğitimin öne çıktığı bu süreçte en çok tercih edilen ürünlerin başında dizüstü bilgisayar, kulaklık-mikrofon ve monitör geldi.

Geçen yılın aynı dönemine oranla oranla dizüstü bilgisayar %82, kulaklık-mikrofon %78, monitör %63 ve klavye satışları da %45 artış gösterdi. Markanın bu dönemdeki toplam cirosu gerçekleşen satışlarla bir önceki yıla oranla %90 artarken, toplam ürün satışı da geçen yıla oranla %36 seviyesinde artış gösterdi.

Bu dönemde; bilgisayar kasaları, anakart ve işlemci gibi bileşenlerin satışı da artmaya devam etti. Anakart satışları 2,5 kat artış gösterirken; bilgisayar kasalarının 2,4 işlemci satışlarının ise 2 kata varan oranlarda arttığı görüldü.

Sayfa görüntülenme sayısı 2,4 kat arttı

Teknoloji alışverişine yönelen tüketicilerin demografik verileri incelendiğinde kadın kullanıcıların sayısındaki artış da dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla İncehesap.com’u ziyaret eden kadın ziyaretçilerin oranı %70 arttı.  Toplam kullanıcı sayısı %40 oranında artarken, sayfa görüntülenme sayısı da 2,4 kat artış gösterdi.

En çok trafik artışı Konya’da

Bu dönemde Konya (%104), Kayseri (%88) ve Kocaeli (%74) İncehesap.com’un trafik artış oranının en çok yükseldiği iller arasında yer aldı.  Beş büyük il arasında ise trafiğin en çok arttığı iller; Bursa (%40), Adana (%38), İstanbul (33%), Ankara (%32) ve İzmir (%25) oldu.

Mobilin yükselişi devam ediyor

Veriler, pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artmasına rağmen kullanıcıların mobil cihazlarını daha çok kullanmaya devam ettiklerini de gösterdi. Bu dönemde İncehesap.com’un mobil cihazlar üzerinden edindiği trafik %39 artış gösterirken, kullanıcıların %65’inin siteyi mobil cihazlarıyla ziyaret ettiği görüldü. Gelişmiş altyapısıyla, kullanıcılara istedikleri bilgisayar sistemini kolayca toplama imkânı sunan ve toplama esnasında onlara özel indirimler sunan PC Toplama Sihirbazı’nın sayfa görüntülenme sayısı ise 2,2 kat artış gösterdi.

2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “Pandemi dönemi hayatın her alanında olduğu gibi online alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmeyi sürdürüyor. Evden çalışma ve online eğitimin öne çıktığı bu dönemde kullanıcıların da bu ihtiyaçlara yanıt veren ekipmanlara yöneldiğini görüyoruz. İncehesap.com olarak 2021’de de değişen beklentiler ve trendleri en iyi şekilde analiz ederek kullanıcılarımızdan gelen talepleri en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

* Ocak 2019/Kasım 2019 dönemi ile Ocak 2020/Kasım 2020 dönemleri karşılaştırılmıştır.

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