PANDEMİ TASARRUFU ARTTIRDI

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, COVID-19’un Hane Halkı Tüketimi ve Tasarruflarına etkisi belli oldu. Böylelikle geçen yılın ikinci çeyreğinde harcamalar düşüş yaşarken, tasarrufun en üst noktaya ulaştığı görüldü. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde tasarruf düşmesine rağmen 1 yıl öncesine göre +4,5 puan daha yüksek olduğu kaydedildi. Rapor Avrupa Birliği ülkelerini kapsarken, 2020 yılının ikinci çeyreğinde brüt harcanabilir gelirinde sıfırın altına düştüğü gözlendi. Bireysel tüketim harcamalarına bakıldığında ise normalde 3-4 bandı seyrederken, 2020 yılının ikinci çeyreğinde -15’lere düştüğü gözlendi. Üçüncü çeyrekte ise -4 seviyesine geri çekildi.

55 MİLYONA YAKIN HABER ÇIKTI

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüs ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, 2020 yılında Koronavirüs ile ilgili geçen yıl içerisinde, yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber sitelerinde 55 milyona yakın haber çıkışı tespit edildi. COVID-19 ile birlikte ülkelerdeki ekonomik gidişat sarsılırken, tasarruf kelimesinin geçen yıl 35 bin 565 habere konu olduğu kaydedildi.