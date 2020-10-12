Pandemi sürecinde satış rekoru kıran Aile Tipi Yatlar görücüye çıkıyor

Türkiye’nin en görkemli denizcilik buluşmalarından biri olan CNR Avrasya Boat Show Denizde devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açıyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Yat ve Tekne Endüstri Derneği (YATED) işbirliği ile organize edilen CNR Avrasya Boat Show Denizde - Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, 13 – 18 Ekim tarihleri arasında MarinTurk Marina / Pendik’te deniz tutkunlarını bir araya getiriyor. 100.000 metrekarelik alanda düzenlenecek fuarda 5 bin ile 50 milyon lira arasında değişen deniz araçları 20 bine yakın deniz severi bekliyor.

Pandemi süreci Aile Tipi Yatlara olan ilgiyi arttırdı

Dünya markalarını temsil eden firmalar ile en prestijli yerli üreticilerin ağırlanacağı fuarda, pandemi sürecinde izole yaşam nedeniyle yoğun ilgi gören 12 – 25 metrelik Aile Tipi Yatlar’ın yanı sıra kategorilerinin en iyisi olan yat, tekne ve yelkenliler, şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri ile tekne ekipmanları ve aksesuarları tanıtılacak. 100’ün üzerinde firmanın 500’ü aşkın markasına dair deniz araçlarını sergileyeceği fuar, son model tekne lansmanlarına da sahne olacak. Denizcilik sektörünün en eğlenceli buluşmalarından biri olan CNR Avrasya Boat Show Denizde; bu yıl da su sporları, rüzgâr sörfü, kürek, dalış, jetski ve flyboard gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. Fuar 6 günde binlerce deniz tutkununun hayalini gerçekleştirecek.

Tekne kültürü gelişecek, tekne sahipliği artacak

Fuarda Türkiye tersanelerinde üretilen yatlar, katamaranlar, dünyanın önde gelen markalarının 2021 yılı tasarımları ve Türkiye’de ilk kez sergilenecek tekneler deniz tutkunları ile buluşacak. Yerli üretim ve ithal deniz araçlarının da görücüye çıkarılacağı fuar, bir yandan Dünyanın dört bir yanına milyonlarca dolarlık yat ve teknenin ihracatına destek sağlarken, diğer yandan ise tekne kültürünün gelişimine katkı sunacak.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunluluğu

Her yıl yılda gerçekleştirdiği 40’ın üzerinde fuar ile sektöre yön veren CNR Holding, yeni normalleşme döneminde fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılırken, aynı zamanda havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.