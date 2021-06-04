Pandemi sürecinde bakıra dönüş hızlandı

Tüm dünyada yaşanan pandemi süreciyle birlikte özellikle sağlıklı beslenmeye yönelik ilgi daha çok artmaya başladı. Uzmanlar sağlıklı beslenmede yemeğin pişirilmesinin önemine işaret ederken, özellikle bakır tencerede pişirilmesini tavsiye ediyorlar.

Trabzon’daki bakır ustaları, bakır mutfak eşyalarına pandemi sürecinde ilginin daha çok arttığını belirterek az da olsa eski günlerini yaşamaya başladıklarını söyledi. Fabrikasyon ürünlerin piyasa çıkmasının ardından bakırcı ustalarının giderek azaldığına dikkat çeken bakır ustaları, çoğu sanatkarın başka iş dallarına yöneldiğini belirttiler.

Bakırcılığın 40 yıl önce Trabzon’da en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirten bakırcılardan Coşkun Öztürk, bakır tencere pişirilen yemekle çelik tencerede pişirilen yemeğin arasında çok fark bulunduğunu söyledi.

Öztürk, “Bakırcılık 30- 40 yıl önce Trabzon’un en önemli gelir kaynaklarından biriydi. Yıllar geçtikçe fabrikalar özellikle çelik tencereler başta olmak üzere seri üretime geçince bakırcılık sanatı da ister istemez gerilemiş oldu. Sonuç olarak bakır ustalarına iş kalmayınca onlarda başka işlere yönelmek zorunda kaldılar. El emeğiyle yapılan ürünleri 300-500 sene kullanabilirsiniz, fabrikasyon ürünler ise çok uzun ömürlü olmuyor. Dolayısıyla insanlar ucuzuna kaçtığı için sanatkarlar da yaptığı işin karşılığını alamayınca ayakta durması zorlaştı. Pandemide bakır kaplara eskisi gibi bir yöneliş söz konusu. Uzmanlar genelde bakır tencerelerde pişirilen yemeklerin daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu sürekli olarak söylüyorlar. Zaten bu da kanıtlanmış durumda. Bakır tencerede pişen yemeğin lezzeti ile çelik tencerede pişen yemeğin arasında çok fark var. Pandemi döneminden sonra insanımızın bakıra karşı olan rağbeti arttı. Doğrusu da bu olsa gerek. İnsanımız masraftan kaçınmamak için bakır mutfak malzemelerini kalaylatması lazım. Genelde pilav tencereleri, yemek tencereleri, kahve cezveleri, yoğurt bakraçları daha çok satılıyor” dedi.

Yaklaşık 60 yıldır bakırcılık yapan Emin Özkara da, bakır tencerelerde eskiye dönüşün söz konusu olduğunu belirterek, “Pandemide tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasından sonra bakıra biraz olsun bir dönüş söz konusu. Vatandaş elinde bulundurduğu bakır mutfak eşyalarını kalaylatıp kullanmaya başladı. Bakır tencerelerde pişirilen yemeklerin sağlıklı olduğundan dolayı bakıra dönüş başladı diyebiliriz. 50 yıl öncesine göre kıyaslarsak şimdilerde bakıra olan ilgi yarısı kadar diyebiliriz. Bakır mutfak satışlarını olumsuz etkileyen tek şey kalay işi” diye konuştu.