Pandemi nedeniyle E-ticaret sektörü katlanarak büyüyor

Küresel salgın ile beraber e-ticaret sektörünün çok güçlendiğini ifade eden Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ve bu değişime ayak uyduramayanların sektörde var olmalarının mümkün olmadığını belirten Servet Şerifoğlu; “Biz kozmetik sektörünün dinamiklerini iyi biliyoruz, tüketicilerin beklentilerini karşılayabilmek için, değişen alışveriş alışkanlıklarını doğru değerlendiriyor, tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve aksiyon alıyoruz. Bunun için de her zaman tüketici memnuniyetini merkeze alan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Yükselen e-ticaret grafiğini değerlendirdiğimizde en önemli aktörlerin, kozmetik ve kişisel bakım sektörleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde tüketiciler, evde kaldıkları süre boyunca ihtiyaçlarını güvendikleri e-ticaret siteleri aracılığıyla aldılar. Dolayısıyla e-ticaret satışlarında ciddi bir artış gözlemlendi. Zaten Türkiye’de e ticaret, yüksek bir büyüme grafiği çiziyordu ancak pandemi bu dinamiği çok farklı bir noktaya taşıyarak, alışveriş alışkanlıklarını tamamen değiştirdi” dedi.

“Sektörün en önemli global oyuncularından biri olma hedefiyle yola çıktık”

AR-GE ve inovasyon odaklı bir çalışma vizyonu geliştirdiklerini dile getiren Servet Şerifoğlu; “Biz ürünlerimizi dünyanın her yerine ulaştırmak ve başarımızı sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yeniliklere öncülük etmeye devam edeceğiz. E ticaret hacmimizi doğru kullandığımızda dünya bazında gücümüzü katlayabilir ve ihracatımızı artırabiliriz. Son rakamlara baktığımızda e-ticaret sektörünün, geleneksel yapıyı geride bıraktığını görüyoruz. Türkiye'de e-ticaret pazar büyüklüğü 2019 yılında yüzde 40 büyüme gösterdi, 2020 yılı içinse öngörümüz bu rakamların çok üstünde” dedi.

“Yüzde yüz Türk sermayesi ile başladığımız yolculukta önceliğimiz güven”

Kozmetik sektöründe ve e ticarette güvenin en önemli nokta olduğunu belirten Şerifoğlu; Ürünün içerik ve kalitesinin yanı sıra tüketici üzerinde bırakılan olumlu bir izlenim, markanın güven değerini yükseltmesine yardımcı oluyor. Tüketiciler güvenilir markalardan ve sitelerden alışveriş yapmalılar. Biz Uraw Kozmetik olarak; hayata değer katan işlere imza atmak için çalışıyoruz ve güven birinci önceliğimiz. İşimizi tutkuyla yapıyor ve daha ileri taşımak istiyoruz. Müşterilerimizden memnuniyetlerini bildiren geri dönüşler almak en büyük motivasyonumuz” diyerek sözlerini tamamladı.