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Pandemi etkisiyle Türkiye, 2020’de e-ticaret rekoru kırdı

Koronavirüs (COVİD-19) salgınının dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına aldığı 2020, online alışverişin hız kazandığı bir yıl oldu.

Ekonomi 07.01.2021, 14:47
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Pandemi etkisiyle Türkiye, 2020’de e-ticaret rekoru kırdı

On binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun verilerine göre ortaya çıkan 2020 tablosu; en çok alışveriş yapılan kategoriyi, en çok tercih edilen alışveriş kanalını, bölgelere ve sektörlere göre harcama yüzdelerini ortaya çıkardı.

Rakamlar, COVID-19 salgının da etkisiyle e-ticaret dünyasında yaşanan yükselişi bir kez daha ortaya koydu. 

Verilerin ortaya çıkardığı sonuçlar, pandeminin sosyal mesafeyi zorunlu kılmasıyla birlikte tüketicinin e-ticaret algısında değişim olduğunu da gözler önüne seriyor.

Banka kartı kullanımı arttı

2019’da %84 olan kredi kartı kullanımı, 2020’de %79’a gerilerken, %16 olan debit kart kullanım oranı ise 2020’de %5 artış gösterdi. İşlem adetlerinde kredi kartının %69 olan payı 2020’de %7 geriledi. İşlem adetlerinde %31 olan debit kart kullanım oranı ise %38’e yükseldi.

Sepet tutarı yükseldi

Online alışverişteki artış, özellikle hızlı tüketim malları ve market alışverişlerinde de online’ı tercih eden kullanıcılar sayesinde sepet tutarlarında kendini gösterdi. 2019’da kredi kartlı işlemlerde 177 TL, debit işlemlerde 77 TL olmak üzere ortalama 146 TL olan sepet tutarı, 2020’de kredi kartlı işlemlerde 214 TL, debit işlemlerde 93 TL olmak üzere ortalama 168 TL’ye yükseldi. 2 ve üzeri taksitlerdeki ortalama sepet tutarında 2020 yılında değişim olmadı ve sepet tutarı 200 TL’nin altına düşmedi. 

Taksitli alışveriş tercih edildi

2019’da kredi kartı ile yapılan işlemlerde 147 TL olan tek çekim sepet tutarı 2020’de 171 TL oldu. Bununla birlikte 2019’da kredi kartıyla yapılan işlem hacminin %70’ini oluşturan tek çekim alışveriş oranı, 2020’de %67’ye geriledi. İki ve üzeri taksitlerdeki ortalama sepet tutarı 200 TL’nin üzerinde seyretti.

Mobilde tutar minimumda

2019’da online alışverişin %50’sini oluşturan mobil alışveriş, 2020’de %55 oranını yakaladı. 2019’da %70 seviyesindeki masaüstü bilgisayardan işlem hacmi 2020’de %67’ye geriledi. 2019’da 98 TL olan mobil cihaz ortalama sepet tutarının 2020’de yalnızca 7 TL artış göstermesi, mobil cihazlardan yaptığımız alışverişte sepet tutarını minimum tutmaya devam ettiğimizi gösteriyor. 

Gündelik eşya mağazalarında artış

2020’de pandeminin gerektirdiği sosyal mesafe sebebiyle bazı sektörlerde e-ticaret eğiliminde artış gözlendi. Gündelik eşya mağazaları %219 işlem adedi artışı ve %230 işlem hacmi artışıyla büyük ilgi gördü. Kitap mağazaları (%213) ile hobi ve oyuncak mağazaları (%8) işlem adetlerinde en fazla artış gösteren sektörler olurken; kamp malzemeleri (%305), kitap mağazaları (%267) ile işlem hacminde en fazla artış gösteren sektörler oldu.

Öğle saatleri tercih edildi

İşlem adedinin en fazla olduğu zaman dilimi 13.00-14.00 saatleri olurken, sepet tutarının en yüksek seyrettiği zaman dilimi 2019’daki gibi 11.00-12.00 saatleri oldu. 2020’de mobil cihazlardan yapılan alışverişlerde sepet ortalaması, zaman dilimi bakımından çok büyük farklılık göstermezken, masaüstü cihazlarda saatlik ortalama sepet tutarı 160 TL ile 320 TL arasında değişti.

Erkekler daha çok harcama yaptı

2020’de erkeklerin sepet ortalaması %11 artarak 180 TL’yi bulurken, kadınların sepet ortalaması %18 artarak 160 TL oldu. Erkekler alışveriş hacmini en çok Karadeniz ve Ege (%120) Bölgelerinde artırırken, kadınlar İç Anadolu (%112) ve Akdeniz (%108) bölgelerinde sepetleri daha fazla doldurdu. 2020’de ortalama sepet tutarını en fazla artıran bölge %48 ile Ege olurken, %19 ile Karadeniz ikinci sırada yer aldı.

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