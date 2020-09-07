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PANDEMİ DÜĞÜN TAKILARINI DA İNTERNETE TAŞIDI

İTÜ Çekirdek girişimlerinden Takı Kolay, online düğün takısı takma imkanı getiren teknolojiyi Türkiye’nin hizmetine sundu.

Ekonomi 07.09.2020, 09:23
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PANDEMİ DÜĞÜN TAKILARINI DA İNTERNETE TAŞIDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını düğün ve nikah planı yapan çiftleri kara kara düşündürürken, Türk girişimci, düğün takılarını internetten toplamayı sağlayan bir çözüm geliştirdi. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi girişimlerinden Takı Kolay, düğünlere online takı yollama hizmeti geliştirdi. Geliştirilen çözüm kullanılmaya başlandı. Takı Kolay Kurucu Ortağı Özgür Sallancı, geliştirdikleri çözümle salgından sonra önemi artan sosyal mesafe kavramına destek olacaklarını belirterek, “Ertelenen düğünlerin, olağanüstü önlemler eşliğinde yapılan nikahların insanlara etki ettiğini düşünüyoruz. İnsanlar çok yakın da olsalar nikahlara katılırken bulaş riski nedeniyle iki defa düşünüyorlar. Bizim geliştirdiğimiz sistem sayesinde nikah yapacak çifti uzaktan tebrik etmek, aynı zamanda altın takılarını yollamak mümkün oldu.” ifadelerini kullandı.

Takı Kolay KurucuOrtağı Özgür Sallancı

Davetiye açmak yeterli

Sallancı, düğün yapacak çiftin takikolay.com’a girerek online davetiye açmasının yeterli olduğunu belirterek, gelin ve damadın istemesi halinde online davetiyeyi yakınlarıyla sosyal medyadan ve anlık iletişim programları üzerinden paylaşabileceğini söyledi. Sallancı şu bilgileri verdi: “Yaklaşık bir yıl önce geliştirdiğimiz sistemle, gelin ve damadın maddi ve manevi olarak yıprandığı düğün süreçlerinde yanlarında olmayı hedefledik. Sistemimiz şöyle çalışıyor: Düğün yapacak çift; düğün tarihi, yeri, saati gibi bilgileri fotoğraflarıyla beraber sitemize giriyor. Kendilerine bir online davetiye açıyorlar sayfamız üzerinde. Bu aşamadan sonra gelin ve damadın isim- soyismini sitemizde arayan bir davetli dakikalar içinde çiftin online davetiyesine ulaşabiliyor, tebrik notu ile beraber takısını yollayabiliyor. Kredi kartı ve tüm banka kartlarından işlem alıyoruz ve cüzi bir işlem ücretiyle bu hizmeti sunuyoruz.”

Davetiyelere QR kod basılabilecek

Sallancı, hazırlanan online davetiyenin QR kodunu da gelin ve damada ulaştırdıklarını ifade ederek, isteyen çiftlerin bu kodu davetiyelerini basacak matbaalara ulaştırarak, fiziki davetiyelerine de bastırabileceğini söyledi. Davetiyedeki karekodu okutan davetlilerin düğün salonunun konumundan takı gönderimine kadar pek çok hizmete ulaşabildiğini anlatan Sallancı, “Sitemiz üzerinden hazırlanan online davetiye sosyal medyadan, WhatsApp veya diğer iletişim programlarından paylaşılabildiği gibi QR kod davetiyeye bastırılabilir. Yine isteyen kullanıcılarımız QR kodu düğün salonundaki masalara yapıştırabilecek veya kodu ekrana yansıtabilecek. Böylece düğüne katılım gösteren davetliler arasında sosyal mesafe korunacak.” bilgilerini verdi.

Çiftler “Nikaha buradan yol tarifi alabilirsiniz” notuyla paylaşımı tercih ediyor

Sallancı, “Hali hazırda sistemimizi kullanan çiftler var. Genelde çiftler davetiyeyi Whatsapp’tan paylaşıyor. Paylaşırken de görsel kullanıyorlar. Görselin altına, ‘Şu tarihte yapılacak nikahımızın konumuna online davetiyemizden yol tarifi alabilirsiniz. Dilerseniz online olarak takı takabilirsiniz.’ Bu not ile paylaşan çiftlerimizin çok olumlu geri dönüşler aldığını görüyoruz. Yuva kurarken çok fazla borçlanan ve emek harcayan çiftler için böylesine faydalı bir çözüm geliştirdiğimiz için çok mutluyuz.” bilgilerini verdi. Özgür Sallancı, geliştirdikleri hizmeti aslında insanların hafta sonlarını daha verimli kullanabilmeleri için tasarladıklarını ifade ederek, dünyayı sarsan Kovid-19 pandemisi nedeniyle çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Toplanan takı evlilik cüzdanı ibrazıyla alınabilecek

Sallancı, gelin ve damadın Takı Kolay hesaplarında biriken takı tutarının düğün tarihine kadar blokede kalacağını belirterek, toplanan takı tutarının evlilik cüzdanı ibrazıyla alınabileceğini kaydetti.  Sallancı şunları kaydetti:

“Hali hazırda yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, yarım ve Cumhuriyet altınını müşterilerimize sunuyoruz. Gelinle damat kendilerine her bir takı geldiğinde mail ile bilgilendiriliyor. Gelinle damat nikahtan sonra davetiyeyi kapatırken, ‘Takıları al’ butonunu tıkladığında kendilerinden müsait tarih aralığı ve takıların ulaştırılacağı adresi istiyoruz. Gönderimleri PTT Kargo güvencesiyle sigortalı bir şekilde çiftlerimize ulaştırıyoruz.”

Farklı hediye türleri için girişimler sürüyor

Takı Kolay’ın gelinle damatlara destek olma motivasyonuyla kurulduğunu aktaran Sallancı, platformda kredi kartına taksitle takı takmanın mümkün olduğunu söyledi.

Sitede farklı hediye türlerinin gönderimi için pek çok sektör paydaşıyla görüşmeler yaptıklarını anlatan Özgür Sallancı, “Bir yuva kurmak için çiftlerin ihtiyaç duyabileceği, erişilebilir ve takı takanı da fazla zorlamayacak neler sunabileceğimizi araştırıyoruz. Bu konuda anketler ve fikir alışverişleri yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde sitemiz üzerinde daha farklı ve ‘yeni nesil’ takıları ülkemizin hizmetine sunacağız.” diye  devam etti.

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