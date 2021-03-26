Pandemi döneminde ürettiği köpek ayakkabıları yeni gelir kapısı oldu

Çorum’da uzun yıllardır ayakkabı, mest ve çanta üretimi yapan İbrahim Kılpelit, pandemi döneminde köpekler için koruyucu ayakkabı üretimine yöneldi. Beklenenden daha fazla ilgi gören koruyucu ayakkabılar, Türkiye’nin farklı noktalarına gönderiliyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını geleneksel üretimde değişimi de beraberinde getirdi. Çorum’da dünyanın en dar arastası olarak bilinen ’Dikiciler Sokağı’nda ayakkabıcılık yapan 53 yaşındaki İbrahim Kılpelit’in deriden imal ettiği patik şeklindeki koruyucu ayakkabılar, hayvanseverlerin gözdesi oldu. Köpeklerin ayak ölçüleri alınarak özel olarak üretilen koruyucu ayakkabılar dünyanın en dar arastasını ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

12 yaşında mesleğe atıldığını belirten ayakkabı ustası İbrahim Kılpelit, son bir yıldır da köpek ayakkabı üretimi yaptığını söyledi. Ayak uzunluğu ve tırnak genişliğine göre ayakkabıları ürettiğini anlatan Kılpelit, her hayvanın yapısının farklı olduğunu dile getirdi.

Köpek ayakkabılarının pandemi döneminde kendisi için ayrı bir ekmek kapısı olduğunu kaydeden Kılpelit, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Günde 2 takım ayakkabı üretimi yapıyorum. Çünkü köpek ayakkabılarında verilen ölçülere göre şablonunu çıkarıp diktikten sonra teslim ediyorum. İzmir, İstanbul, Ankara ve Türkiye’nin farklı illerinden sipariş verenler oluyor. Bunun yanı sıra patik ve mest üretimi yapıyorum” dedi.

Köpeklerin ayak sağlığı düşünülmüş

Köpek ayakkabılarının kullanışlı olduğunu söyleyen Kılpelit, “Ayakkabılar 30 derecede elde yıkanmalı. Yüksek derecede yıkanırsa deri kavlama yapar. Ayakkabılarda plastik kullanmadık. Köpeklerin ayağı kayarsa diye alt kısma lastik geçiriyorum, Ayrıca ayakkabı içerisine tabanlık koyuyorum. Bastığında yumuşak oluyor. Çift katlı deriden oluşuyor. İsteyen olursa yünlü, bezli, astarlı da yaparım ama leke yapmaması için safi deri olması daha iyi” ifadelerini kullandı.

"45 yıldır ayakkabıcıyım bunun kadar ilgi gören ayakkabı görmedim"

Köpek ayakkabılarına gösterilen ilginin başka ürünlere gösterilmediğini aktaran Kılpelit, “Güney Kore’den turistler gelmişti. Köpek ayakkabılarını görünce ilgilendiler. Milletin dikkatini çekiyor. İmkanım olsa renkli renkli yaparak buraları süsleyebilsem. Daha çok yapabilsem. Halk Eğitim Merkezi bunu değerlendirmeli. Dünyanın her tarafında pazarlanabilecek bir ürün. Gençlere öğretilmesi lazım. Biz bugün var yarın yokuz. Çok çırak yetiştirdim ancak böyle şeylerle ilgilenmiyorlar. Bu el yapımı el sanatı” şeklinde konuştu.