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PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜKETİCİ LPG'Lİ ARAÇLARI TERCİH ETTİ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020 yılının ilk yarısında satılan araçlara yönelik raporunu yayınladı. Rapora göre Ocak, Haziran döneminde 254 bin araç satılırken, satılan araçların yüzde 85,7’sini düşük vergi dilimindeki A ve C segmenti otomobiller oluşturdu. 2019 yılına kıyasla dizel araçların satış rakamları düşüşe geçerken, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 6 bin 110 olarak gerçekleşen LPG’li araç sayısı bu yıl 9 binlerin üzerine çıktı. ODD verilerini değerlendiren dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Düşük vergi dilimindeki araçların tercih edilmesi, LPG’li araçların satış rakamlarındaki artış ve küçük hacimli araçlara olan talep, tüketicinin tercihi etkileyen en büyük unsurun yakıt tasarrufu olduğunu gözler önüne serdi” dedi.

Ekonomi 22.07.2020, 11:22
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PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜKETİCİ LPG'Lİ ARAÇLARI TERCİH ETTİ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ocak, Haziran 2020 dönemine ait satış rakamlarını paylaştı.  Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörünün durumunu gözler önüne seren rapora göre, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 195 bin 144 araç satılırken, 2020 yılının ilk altı ayında 254 bin 68 araç trafiğe çıktı. Tüketici vergi dilimi düşük, küçük hacimli A ve C sınıfı araçları tercih ederken, hafif ticari araçların satış rakamları 50 binlere ulaştı.

BRC Türkiye CEO Kadir Örücü

ODD verilerinde bir diğer dikkat çeken unsur da tüketicilerin fabrika çıkışlı LPG’li araçları tercih etmesi oldu. Dizel araç satışları düşüşe geçerken, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 6 bin 110 olarak gerçekleşen LPG’li araç satışı, 2020 yılında 9 binlerin üzerine çıktı.

‘TÜKETİCİ ARTIK YAKIT TASARRUFU İSTİYOR’

ODD verilerini değerlendiren dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Vergi dilimi düşük A ve C segmenti araçlar, tüm araç satışlarının yüzde 85,7’sini oluşturuyor.  1600 cc ve altı küçük hacimli araçların geçtiğimiz yıla oranla yüzde 31 daha fazla tercih edilerek genel paydada yüzde 95’e yaklaşıyor. Fabrika çıkışlı LPG’li araçlara olan talep katlanarak arttı. 9 binlerin üzerine çıkan satış rakamlarının yılsonunda 2019’a oranla yüzde 40 ila 45 yükselmesini bekliyoruz. Tüm bu veriler tüketicinin 2020 yılında yakıt tasarrufu istediğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

‘LPG İLE YÜZDE 40’A VARAN TASARRUF MÜMKÜN’

Artan yakıt fiyatları araç sahiplerini yeni alternatifler bulmaya iterken, BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü LPG ile yüzde 40’a varan tasarrufa erişebilmenin mümkün olduğunu savunuyor. Örücü, “Fabrika çıkışlı ya da doğru ekipmanlarla uygulanan LPG dönüşüm kitleri, ortalama yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Örneğin 100 TL’lik yakıtla 250 kilometre yol yapan bir araç sahibi, LPG ile aynı yolu 60 TL’ye katedebiliyor” şeklinde konuştu.

LPG GERÇEKLERİ:

• Çoğu hidrokarbon yakıtlara göre LPG’nin karbon-hidrojen oranı düşüktür. Dolayısıyla ürettiği birim enerji başına çok daha az karbondioksit (CO2) açığa çıkar.

• LPG değişik oranlarda bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Karışım oranına göre farklılık gösterse de tüm diğer hidrokarbon yakıtlara (doğal gaz, benzin, dizel vs.) göre kilogram başına daha fazla enerji üretir. Kalorifik değeri yüksektir.

• Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, karbondioksitin (CO2) küresel ısınma potansiyeli (GWP) faktörü, yani sera gazı etkisi 1 iken, doğalgazın ki (metan) 25, LPG’ninki 0’dır.

• Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en önemli kirleticiler katı parçacıklar (PM) ve azot oksitlerdir (NOx). Avrupa Birliği ülkelerinde PM’den kaynaklanan sağlık harcamalarının ton başına 75.000 Euro, NOx’den kaynaklananın ise 12.000 Euro olduğu hesaplanmaktadır.

• Katı parçacıklar, oluşan hava kirliliğinin Avrupa Birliği ülkelerinde her insanın hayatını ortalama 8 ila 6 ay azalttığı tahmin edilmektedir. Ayrıca açık ateşlerin neden olduğu solunum yolları sorunlarının dünyada yılda 1,5 milyon insanın hayatına mâl olduğu tespit edilmektedir.

• LPG’nin katı parçacıklar (PM) salınımı odun ve kömürden 25-35 defa, dizelden 10 defa, benzinden yüzde 30 daha azdır.

• Otomotiv yakıtları arasında azot oksitler (NOx) salınımı en düşük yakıt LPG otogazdır. LPG’li bir araç kilometre başına doğal gazlı bir araca göre yüzde 50, benzinli bir araca göre yüzde 75, dizel araca göre yüzde 200 daha az NOx üretmektedir.

• Avrupa Birliği’nde 1000 kilometre başına salınan zararlı maddelerden kaynaklanan sağlık harcamaları dikkate alındığında LPG otogaz, benzinden yüzde 70, dizelden yüzde 700 daha az sağlık harcaması sağlar.

• Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılı için konulmuş hedefe göre, otomotiv yakıtları içinde LPG otogazın günümüzde yüzde 2 olan payının yüzde 10’a çıkarılması öngörülmektedir. Günümüzde ülkemizde LPG otogaz otomotiv yakıtları arasında %12’lik bir paya erişmiştir. Bu açıdan Türkiye, Avrupa Birliği’nin 2020 hedefini şimdiden yakalamış ve geçmiştir.

• Ülkemizde yaklaşık 5 milyon araç LPG otogaz kullanmaktadır. Bu suretle her yıl yaklaşık 2 milyon ton daha az CO2 salınımı gerçekleşmektedir.

#pandemi #LPG #otomobil
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