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Pandemi döneminde Bursa Belediyesi dükkanını açamayan esnaftan kira almıyor

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salgın sürecinde ekonomik sıkıntılarla karşılanan esnaf ve çalışanlar için yapılan destekleri anlattı. Aktaş, bu dönemde, 1 Aralık’tan itibaren başlatılan uygulama ile süreç sonlanana kadar dükkanı kapalı olan belediye kiracılardan kira almadıklarını, açık olan esnaflardan da, süreçten etkilendikleri için kirada yüzde 50 indirim yaptıklarını söyledi.

Ekonomi 21.12.2020, 16:34
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Pandemi döneminde Bursa Belediyesi dükkanını açamayan esnaftan kira almıyor

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salgın sürecinde ekonomik sıkıntılarla karşılanan esnaf ve çalışanlar için yapılan destekleri anlattı. Aktaş, bu dönemde, 1 Aralık’tan itibaren başlatılan uygulama ile süreç sonlanana kadar dükkanı kapalı olan belediye kiracılardan kira almadıklarını, açık olan esnaflardan da, süreçten etkilendikleri için kirada yüzde 50 indirim yaptıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İhlas Medya Grubunu ziyaret etti. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ile kısa bir görüşme gerçekleştiren Aktaş, sonrasında TGRT Haber canlı yayınında belediye olarak pandemi döneminde neler yapıldığını, esnafa ve vatandaşa hangi desteklerin sağlandığını anlattı.

Özellikle toplu yaşam alanlarında ciddi bir dezenfeksiyon çalışmaları başlattıklarını belirten Aktaş, seyretilmiş toplu taşımada ise araç takviyeleri ve sefer sıklığı ile hijyeni ve mesafeyi ön plana çıkarttıklarını söyledi. Bu dönemde şehirdeki esnaflara da bir dizi destekler sağlandığını anlatan Aktaş, “Okullarımız tatildi. Bu süreçte sıkıntı yaşayan servis esnafımızın sıkıntılarını bertaraf etmeye çalıştık. Haziran başından beri hareketli bir döneme girdik. Son bir buçuk iki aylık süreçte, şehirde vak’a sayısında yeniden bir yoğunlaşma olunca desteklerimizin kapsamını genişlettik” dedi

“Dükkanı kapalı olan esnaftan kira almıyoruz”

Bursa’da bu süreçten olumsuz etkilenen tüm esnaflar için bir takım destekleri devreye soktuklarını dile getiren Aktaş, 1 Aralık’tan itibaren başlatılan uygulama ile salgın neticelenene kadar dükkanı kapalı olan kiracılardan kira almadıklarını, açık olan esnaflardan, piyasalar etkilendiği için yüzde 50 indirim yaparak kira aldıklarını söyledi. Aktaş, bu uygulamanın belediye iştiraki olan kiracılar için de geçerli olduğunun altını çizdi.

Kadın kooperatiflerine destek

Bu dönemde kadın kooperatifleriyle de bir araya geldiklerinden bahseden Aktaş, erzak paketlerini kooperatiflerce yapılan gıda ve ürünleri satın alarak oluşturduklarını söyledi. Böylece kadın kooperatiflerine de destek verdiklerini anlattı.

“Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım 3 ay daha uzatıldı”

Aktaş, salgın döneminde önemi daha da iyi anlaşılan sağlık çalışanları için de bir takım destekler devreye aldıklarını vurgulayarak, “Onlar bizim için çok önemliler. Ne yapsak az. Dönem dönem C vitamini destek paketleriyle, tatlı ve benzeri gıdalarla yanlarında oluyoruz. Ücretsiz ulaşımı 31 Aralık tarihinden 31 Mart tarihine kadar uzattık. 3 ay daha sağlık çalışanlarımız şehrimizde ücretsiz ulaşım sağlayacaklar” dedi.

“Toplu taşımaya 45 milyon lira destek verdik”

Pandeminin başladığı günden bu tarafa toplu taşımaya toplam 45 milyon lira destek sağladıklarını belirten Aktaş, her ay vatandaşlara yaklaşık 6 milyon liralık nakdi destek vermeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Pandemi döneminde büyükşehir belediyesi tarafından sağlanan destekleri anlatmaya devam eden Aktaş, 70 bin esnaf ve çalışanı için bir aylık yetecek erzak paketleri hazırladıklarını belirtti. Bununla birlikte 1 Aralık’tan itibaren Şubat sonuna kadar evlerii su faturalarının yüzde 50 indirimli olarak faturalandırılacağını açıkladı.

“2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren hareketli günler bizi bekliyor”

Yerel yönetimler olarak bir taraftan halk sağlığı için dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını bir taraftan da esnafı ve vatandaşları destekleyecek adımlar attıklarının altını çizen Aktaş, “2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren hareketli günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Çünkü bazı alış verişler öteleniyor. Koronavirüsle alakalı güvenli bir ülke konumunda olacağımızı tahmin ediyorum. Doğa ile iç içe yapılan turizmin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Bu konuda yatırım planlarımız da mevcut. 2021’in ikinci çeyreğinden itibaren bunu fırsata çevirebileceğimizi düşünüyorum.”
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