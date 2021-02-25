banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Japonlar'dan 'Çıplak Erkek Festival'
Japonlar'dan 'Çıplak Erkek Festival'
Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı!
Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı!
Enflasyonda artış beklentisi sürüyor!
Enflasyonda artış beklentisi sürüyor!
İMAMOĞLU’NDAN “İNAT” YANITI
İMAMOĞLU’NDAN “İNAT” YANITI
banner448

Pandemi döneminde Antalya 1000 takım ağırladı

Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, bu yıl pandemi nedeniyle dünyada spor turizmine açık tek destinasyonun Antalya olduğunu ve takımların kamp için Antalya’ya geldiğini söyledi. Antalya’ya bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen 1000 civarında takımın kamp için geldiğine işaret eden Recep Şamil Yaşacan, ’’Antalya’ya geçmiş yıllarda 3 bine yakın takım geliyordu. Bu yıl ise Korona virüse rağmen gelen takım sayısı 1000’e ulaştı. Bu yıl pandemi ortamında beklediğimizden daha fazla takım geldi" dedi.

Ekonomi 25.02.2021, 13:20
2
Pandemi döneminde Antalya 1000 takım ağırladı

Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, bu yıl pandemi nedeniyle dünyada spor turizmine açık tek destinasyonun Antalya olduğunu ve takımların kamp için Antalya’ya geldiğini söyledi. Antalya’ya bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen 1000 civarında takımın kamp için geldiğine işaret eden Recep Şamil Yaşacan, ’’Antalya’ya geçmiş yıllarda 3 bine yakın takım geliyordu. Bu yıl ise Korona virüse rağmen gelen takım sayısı 1000’e ulaştı. Bu yıl pandemi ortamında beklediğimizden daha fazla takım geldi" dedi.

Recep Şamil Yaşacan tüm kötü şartlara rağmen Türkiye Futbol federasyonu (TFF) ve Spor Bakanlığının Antalya’da spor turizmi için gösterdiği başarılar sayesinde başarılı bir sezon geçirdiklerini belirtti.

TFF’nin Yaz aylarında Türkiye 2.ci ve 3.cü lig takımlarının play off maçlarını Antalya’da oynanmasını sağladığına dikkat çeken Yaşacan, ’’Antalya’da yaz aylarında oynanan maçlar kış kampları için örnek teşkil etti. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın getirdiği ’’Güvenli Turizm Sertifikası’’ Türkiye’ye olan güveni artırdı ve Türkiye’yi dünyada örnek ülke haline getirdi. Güvenli Turizm Sertifikasını turizmde bize rakip olan ülkeler uygulayamadı. Özellikle spor turizminde bize rakip olan İspanya, Güney Kıbrıs ve hatta Dubai bile bunu uygulayamadı. Ama Türkiye bunu gerek havaalanlarında gerekse otellerde çok başarılı bir şekilde yönetti’’ dedi.

Uçuşu olan tüm ülkeler Antalya’ya spor turizmi için geldi

Uçuşu olan tüm ülkelerin Antalya’ya spor turizmi için geldiklerini vurgulayan Yaşacan, ’’Dünyada hiç bir ülke spor takımları Antalya’nın dışında bir yere gitmediler. Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Estonya, Belarus, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Rusya gibi Türkiye’ye uçuşu bulunan bütün ülkelerin takımları Antalya’ya gelip hem kamp yaptılar hem de düzenledikleri turnuvalarda oynadılar. Türkiye 2.ci ve 3.cü liglerimizdeki kupa arası olmayan takımlarda Antalya’ya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu eğer Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ve erteleme maçlarını Antalya’da oynatmış olsaydı bölgemiz daha canlı ve güvenli olurdu’’ diye konuştu.

Her spor branşının takımının tercihi Antalya oldu

Rusya’nın yanı sıra Ukrayna, Arnavutluk, Belarus, Kosova gibi ülkelerin milli takımlarının da Antalya’ya geldi ve gelmeye de devam ettiğini vurgulayan Yaşacan, ’’Uçuşu olan bütün ülkelerin takımları Dünyada sadece Antalya’yı tercih ettiler. Antalya bu açıdan örnek olarak gösterildi. Futbolun dışında, kanocular, bisikletçiler, maratoncular, Ragbi takımları, okçular, basketbolcular, güreşçiler gibi bir çok spor dalının takımları kamp için Antalya’ya geldi. Antalya şu anda dünyanın en iyi spor destinasyonu haline geldi. Antalya için bunu sağlayan Başta Kültür ve Turizm bakanlığı olmak üzere Spor ve Sağlık Bakanlıklarına ve Antalya Valiliğine teşekkür ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

Antalya’ya kamp için 1000 takım geldi

Antalya’ya bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen 1000 civarında takımın kamp için geldiğine işaret eden Recep Şamil Yaşacan, şunları söyledi: ’’Antalya’ya geçmiş yıllarda 3 bine yakın takım geliyordu. Bu yıl ise Korona virüse rağmen gelen takım sayısı 1000’e ulaştı. Bu yıl pandemi ortamında beklediğimizden daha fazla takım geldi. Dinamo Moskova, Partizan, Kızıl Yıldız, Shakhtar Donetsk gibi takımlar Antalya’yı tercih etti. Antalya dışında spor turizmi için açık olan güvenli bir destinasyon yoktu. Liglere ara veren tüm ülkelerin takımları Antalya’ya gelerek çok güzel bir kamp dönemi geçirdiler.

Spor turizmi için Antalya’da yapılan örnek çalışmayı sejour turizmine de yansıtabiliriz. Çünkü Antalya’ya gelen futbol takımları büyük bir vaka yaşamadan ülkelerine döndüler. Hepsi mutlu ayrıldılar. Sorunsuz olarak ülkemizden ayrılan takımları yaz turizmine örnek olarak göstererek tanıtımlarımızı yapmalıyız. Spor turizmindeki başarıyı yaz turizmi tanıtımı için kullanabiliriz. Bu aynı zamanda yaz ayları spor turizmi içinde kullanılmalı.’’

Kayak merkezleri 12 ay çalıştırılmalı

Spor turizmini 12 aya yaymamız gerektiğini vurgulayan Recep Şamil Yaşacan şöyle konuştu: ’’Bunun için Antalya’da nasıl spor turizminin gelişmesi için yatırımlar yapılmışsa Bolu, Erzurum, Isparta, Afyon, Erciyes gibi yaz aylarında takımlarımızın kamp yapabileceği bölgelere de devletin spor alt yapısını oluşturması gerekir. Yaz için uygun olan bölgelere alt yapıyı yaparsak spor turizmini daha uç bölgelere taşırız. Çünkü Türkiye’nin hava durumu ve lojistiği çok uygun. Türkiye olarak yaz spor kamplarında Avusturya, isviçre gibi olabiliriz. Buna uygun bölgelerimiz var. Bunu başarırsak spor turizmi de 12 aya yayılır. bunu başaracağız. Çünkü devletimiz buna çok önem veriyor.

Kayak merkezlerine spor alt yapısı oluşturulmalı

Türkiye’de çok sayıda kayak merkezimiz var. Kayak merkezleri 3-4 ay çalışıp kapanıyor. Kayak merkezlerimizin spor alt yapılarını geliştirebilirsek bir çok spor dallarını yaz aylarında bu bölgelere çekebiliriz. Erciyes bunu uygulamaya başladı. Yaz aylarında bisiklet gibi bir çok spor branşını Erciyes Kayak merkezinde ağırlıyorlar. Bu diğer bölgelere de yayılabilir. Kayak merkezleri spor turizmi ile 12 ay çalışabilir hale gelebilir.

Bisiklet dostu oteller

Spor Bakanlığımızın ortaya koyduğu ’Bisiklet dostu oteller’ sertifikası’na bütün oteller sahip olmalı. Şu anda otellerimizin bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunun farkında değil. Avrupa’da bisiklet turizminden her yıl 52 milyar Avroluk bir gelir elde ediliyor. Bisikletçiler futbol takımlarından daha fazla gelir bırakıyor. Eğer Bisiklet dostu otellerin sayılarını artırabilirsek Avrupanın bisiklet ile dağ bayır gezmek isteyen zengin turistlerini de Türkiye’ye çekebiliriz. Bisikletle gezmek isteyenler şu anda İspanya’nın Mayorca ve Kanarya adalarına gidiyor. Biz bundan faydalanamıyoruz. 52 milyar euro para bırakan bisiklet turizminden biz 10 Milyon Avro kazanamıyoruz. Bisiklet turizmi için alt yapı hazırlanmalı, bisiklet rotaları belirlenmeli.

Spor turizmi Türk turizmin geleceğidir

Spor turizmi Türk turizmin geleceğidir. Spor turizmini geliştirebilirsek Türkiye’nin her bölgesinde 12 ay turizm yapılabilir hale gelebiliriz. Ama öncelikle spor alt yapı tesislerimizin eksik olan bölgelerde tamamlanması, olmayan bölgelerimizde ise yapılması gerekiyor.’’
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19