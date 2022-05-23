Pancar eken 28 bin 800 çiftçiye 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkşeker ile Sözleşmeli Tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçiye 490 milyon liralık nakdi avans ödemesi yapılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci sosyal medya hesabından “Çiftçimize hayırlı olsun” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Türkşeker ile Sözleşmeli Tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 eli öpülesi emektar çiftçimize toplamda yaklaşık 490 milyon TL nakdi avans ödemesi yapılacak” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişci’nin paylaşımında yer verdi infografikte 2022 yılında pancar eken çiftçilere 1 ton pancar için verilecek nakdi avansların miktarının yüzde 290 artışla 18 liradan 70 liraya çıkarıldığı ve 3 defa ödenen avans sayısı 5 e çıkarıldığı bilgisi yer aldı.

Bakan Kirişci, çiftçilerin pancar ekim ve sulamaları için kullandıkları elektrik ve motorin masrafları için Türkşeker tarafından faizsiz olarak verilecek olan ilk nakdi avansların 24 Mayıs’ta çiftçilerin hesabında olacağını kaydetti.