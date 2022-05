Palandöken,“Kazanın bedelini ödemek kazayı önlemekten pahalı”

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle esnaf ve sanatkârlar kadar her kesimin bilinçli olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İş yerinde her zaman önce sağlık, güvenlik daha sonra üretim ya da kazanç gelmelidir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda esnafımız her türlü tedbirini almalı çünkü iş işten geçtikten sonra karşılaşılan maddi manevi maliyetlerin yükü tüm sermayeye mal oluyor. Maddi hasarın telafisi olur ama kaybedilen canların telafisi olmaz” dedi.

-“Önemli olan kazanın bedelini ödemek değil kazayı önlemek”

Yaşanan bir kazanın bedelini ödemenin, kazayı önlemekten kat be kat maliyetli olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin, iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğünün 2023 sonuna kadar ertelenmiş olması sorumlulukları ortadan kaldırmıyor. İş kazalarının yarısından fazlası maalesef bu 50’den az çalışanı olan işletmelerde meydana geliyor. Bu işletmelerin de sayısı azımsanacak kadar değil. Tüm işletmelerin yüzde 98’ini kaplıyor. Yani esnaf ve sanatkarımız bu konuyu asla göz ardı etmemeli. Bizler de toplantılar, bilgilendirmeler, eğitimler ile destek oluyoruz fakat esnafımız kendisi de bu bilinçte olmalı. Bir kazanın bedelini ödemek o kazayı önlemekten daha maliyetli. Neredeyse tüm sermayenin bir seferde maddi manevi bu kazalar sonucu yok olmasına neden olabilir. Bu vesile ile 4 - 10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda tüm işletmelere kazasız bir çalışma hayatı dilerken, bu konuda daha bilinçli, duyarlı ve sorumlu olmamız gerektiğinin altını çiziyorum” diye konuştu.