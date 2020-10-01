Palandöken: “Zamlar enflasyonu daha da artırıyor”

Elektrik ve doğalgaza kış öncesi indirim beklerken zam yapılmasının esnafın ve vatandaşın beklemediği bir durum olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre konutlarda elektriğe ödenen ücret yüzde 32,3 doğalgazda ise yüzde 34,7 artmıştı. Şimdi ise kış öncesi indirim beklerken elektriğe yüzde 5.75 daha zam geldi. Bu zamlar enflasyonla mücadele ettiğimiz dönemde enflasyonu artırır. Binlerce kişi kısa çalışma ödeneği ile geçinmeye çalışırken, üstelik elektrik ve doğalgaz kullanımı da artmış ve kışın daha da çok artacakken, havaların soğumaya başladığı bu günlerde elektrik ve doğalgaza zam değil kayda değer bir indirim yapılmalı” dedi.

Bu yılın ilk 6 aylık verilerine göre elektrik ve doğalgaza ödenen ücretin yüzde 30’un üzerinde arttığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu sene ilk üç aydan itibaren pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu süreçte iş yeri kapatılan, faaliyetlerine ara veren esnafımız ve vatandaşlarımız var. Hal böyleyken kazanç azalırken borçlar, giderler, faturalar da gelmeye devam etti. Tedbir gereği evde kalındığı sürece doğalgazla birlikte özellikle elektrik kullanımı bir hayli arttı. Öyle ki, pandeminin ilk üç ayında elektrik tüketimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre evlerde 5,5 arttı. Öte yandan bu yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre evlerimizde elektriğe ve doğalgaza ödediğimiz ücretin yüzde 30’un üzerinde arttığı da unutulmamalı. Buna ek olarak Ekim ayından itibaren de elektriğe yüzde 5.75 zam geldi” diye konuştu.

“Zamlar enflasyonu artırıyor”

Kış öncesi yapılan zamların geri alınmasını ve elektrik ile doğalgaza indirim yapılması gerektiğini belirten Palandöken, “Ağustos ayında yıllık bazda enflasyon yüzde 11,77 olarak yayınlandı. Enflasyon ile mücadele ettiğimiz bu dönemde bu zamlar aksine enflasyonu artırıyor. Binlerce kişi kısa çalışma ödeneği ile geçinmeye çalışırken, hem pandemide yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkilerini silmek hem de kışı daha rahat geçirmek için elektrik ve doğalgaza kış gelmeden indirim yapılmalı. Yapılan zamlar geri alınmalı. Tam kış öncesi zam yapılması herkesi mağdur eder. Hem kullanım artarken hem de birim fiyatların artması mantıklı bir durum değildir. Vatandaşların da, esnafın da bir nebze de olsa rahatlaması için kayda değer bir elektrik ile doğalgaz indirim müjdesi bekliyoruz. Birçok iş yeri kapalı ve iş yapamazken bu tür zamların bir izahı yoktur. Üretici firmalar bu pandemi sürecinde biraz fedakarlık yapsın” dedi.