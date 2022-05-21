Palandöken: “Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılmalı”

Artan piyasa fiyatları göz önünde bulundurularak mobilya ve beyaz eşyada taksit sınırının artırılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Beyaz eşya ve mobilya gibi ürün gruplarını alırken kısa vadede ödemekte zorlanan vatandaşlar için düşük faizli ihtiyaç kredileri verilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmalı" dedi.

Düğün sezonu başlamasına rağmen çiftlerin birçok ihtiyacını almayı ertelediğini ve piyasadaki pahalılığın ikinci ele talebi arttırdığını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, mobilya, beyaz eşya gibi temel ürünlerde uygulanan kredi kartı taksit sayısının 9’a düşürülmesinin piyasaya şartlarına göre alım gücünü karşılamadığını kaydetti. "Taksit sayısının artırılmalı ki çiftler de evini daha rahat şekilde kurabilsin" diyen Palandöken, "Yeni evlenecek çiftler, ev alanlar, eşyalarını değiştirmek isteyenler için taksit sayısı fiyatlar göz önüne alınarak 24 ayın altında olmayacak şekilde yükseltilmeli. Bununla birlikte bankalar da ellerini taşın altına koyarak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkânı sunmalı” ifadelerini kullandı.

“Taksit sayısının artırılması piyasaları hareketlendirir”

Mobilya ve beyaz eşya piyasasındaki durgunluğun giderilmesi ve yeni evlenecek çiftlerin yuva kurmalarına destek olmak için önerilerde bulunan Başkan Palandöken, “Piyasadaki fiyat artışları vatandaşlarımızın alım gücünü düşürüyor. Alım gücünün düşmesi esnafımızın da işlerini zorlaştırıyor. Pandeminin etkisini geride bıraktığımız bu yıl yaklaşık 1 milyona yakın çiftin evlenmesi bekleniyor. Fakat geçen yıl Mayıs ayında 10 bin liraya kadar mobilya düğün paketleri bulunabiliyorken bu yıl aynı mobilya grupları en az 30-40 bin lira civarında, beyaz eşya da aynı şekilde iki kattan fazla zamlandı. Durumun böyle olması evlenmeyi düşünen çiftlerimizin düğünü ertelemesine veya ikinci el ürün almaya yönlendiriyor. Eşya dizmekte zorlanan vatandaşlarımıza, ev kuracak çiftlerimize alım kolaylığı sağlanmalı. Bunun için kredi kartı taksit sınırı güncel piyasa şartlarına göre yeniden düzenlenmeli. Beyaz eşya ve mobilya gibi ürün gruplarını alırken kısa vadede ödemekte zorlanan vatandaşlar için düşük faizli ihtiyaç kredileri verilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmalı” diye konuştu.