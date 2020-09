Palandöken: ”Girişimci kadınlar daha çok desteklenmeli”

Son bir yılda kadın esnaf ve sanatkar sayısının 36 bin 483 arttığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin girişimci kadınları esnaflığa yönelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 293 bin 161 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı bu yıl Ağustos sonu itibariyle 36 bin 483 artarak 329 bin 644 oldu. Toplam esnaf ve sanatkar içindeki kadın esnaf ve sanatkar oranı ise yüzde 16,47’den yüzde 16.88’e yükseldi. Kadın esnaf ve sanatkârlarımızın artışı teşkilatımızın yanı sıra ülkemizin kalkınması açısından da sevindirici ancak yeterli değil. Girişimci kadın esnaf ve sanatkar sayısının giderek artması ve kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması için devlet desteği verilmeli” dedi.

Pandemi döneminde kadın esnaf ve sanatkarların desteklenmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sicil kayıtlarımıza göre girişimci kadın esnaf ve sanatkarların en çok tercih ettiği mesleklerin başında bakkal, büfe ve market işletmeciliği geliyor. Lokantacılık, kadın kuaförlüğü, konfeksiyonculuk ve servis aracı işletmeciliği de son bir yılda kadın esnaf ve sanatkarlarımızın en gözde meslekleri arasında. Ülke genelinde en fazla kadın esnaf 43 bin 356 ile İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’un ardından 26 bin 717 ile İzmir, 18 bin 66 ile Ankara, 16 bin 310 ile Antalya ve 15 bin 258 ile Bursa en çok kadın esnafın bulunduğu illerin başında geliyor” diye konuştu.

“50 bin TL’den başlayan krediler kadın esnafa can suyu olur”

Girişimci kadın esnaf için kredi talebinde bulunan Palandöken, “Girişimci kadınların desteklenmesi için kadın esnaf ve sanatkarlara en az 50 bin TL, sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanmalı. Özellikle pandemi döneminde kadın esnaf ve sanatkara sağlanacak kredi imkanı kadın esnafa can suyu olur. En önemlisi her girişimci kadın esnafımız en az yanında 3 kişiye istihdam sağladığı düşünülürse ekonomiye çok ve işsizliğin önlenmesi için çok büyük katkı sağlamaktadırlar. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için kadın emeğine, gücüne ve alın terine her sektörde ihtiyacımız var. Kendi işinin patronu olan kadın esnafımızın ayakta durabilmesi mutlaka desteklenmeli” şeklinde konuştu.