banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Spor yapmak için en verimli saat bu!
Spor yapmak için en verimli saat bu!
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor
Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor

Palandöken: “Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV yüzde 1 olmalı”

PANDEMİ SÜRESİNCE GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDEKİ KDV’NİN YÜZDE 1’E İNDİRİLMESİ İLE ENFLASYONUN DAHA DA AŞAĞI GELECEĞİNİ İFADE EDEN TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, “PANDEMİ BOYUNCA VATANDAŞIN EN ÇOK HARCAMA YAPTIĞI KALEMLER GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ OLDU. PANDEMİ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE, GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ YÜZDE 8’LİK VE TEMİZLİK MALZEMELERİNDEKİ YÜZDE 18’LİK KATMA DEĞER VERGİSİNİN (KDV) ORANININ YÜZDE 1’E İNDİRİLMESİ HEM HALKIMIZI RAHATLATACAK HEM DE ENFLASYONUN AŞAĞI İNMESİNE SEBEP OLACAKTIR” DEDİ.

Ekonomi 07.09.2020, 11:14
3
Palandöken: “Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV yüzde 1 olmalı”

Pandemi süresince gıda ve temizlik ürünlerindeki KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi ile enflasyonun daha da aşağı geleceğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi boyunca vatandaşın en çok harcama yaptığı kalemler gıda ve temizlik ürünleri oldu. Pandemi devam ettiği sürece, gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik ve temizlik malzemelerindeki yüzde 18’lik Katma Değer Vergisinin (KDV) oranının yüzde 1’e indirilmesi hem halkımızı rahatlatacak hem de enflasyonun aşağı inmesine sebep olacaktır” dedi.

Gıda ürünleri ile temizlik malzemelerindeki KDV’nin düşürülmesiyle pandemi döneminde özellikle dar gelirli vatandaşların rahat bir nefes alacağını söyleyen Palandöken, “Vatandaşın zaruri ihtiyaçları arasında başı çeken ve sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik malzemelerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli. Gıda ürünleri ile hijyen sağlayan her türlü üründen bir süreliğine vergilerin kaldırılması başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere tüm kesimlere rahat bir nefes aldırır. Gıda ve temizlik ürünlerindeki vergiler kaldırılırsa vatandaşlar ve esnafımız korona virüsten daha iyi korunur. Bu konuda atılacak adım, üreticiden tüketiciye, sanayiciden esnafımıza kadar tüm kesimleri büyük oranda rahatlatır. KDV oranı aşağı çekilip maliyetlerin azaltılması fiyatları düşürürken enflasyon da düşüşe geçer. Başta dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın alım gücü yükselir” diye konuştu.

“KDV’nin düşürülmesi enflasyonla mücadeleye destek olur”

Pandemi sürecinin ekonomiye olan olumsuz etkisinin azaltılması ve enflasyonun düşmesi için KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Palandöken, “Özellikle korona virüsle mücadele ettiğimiz bu dönemde gıda ve temizlik ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç var. KDV’nin düşürülmesi aynı zamanda enflasyonla mücadeleye de destek olur. KDV’nin düşürülmesi devleti zarara uğratmaz, aksine vergi gelirlerini artırır” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2020
İmsak 05:01
Güneş 06:30
Öğle 13:07
İkindi 16:43
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25