Palandöken: ”Esnafın sorunlarını ayrıntılı bir şekilde aktardım”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Vahdettin Köşkünde görüştü. Görüşmede Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Covid-19 sebebiyle sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkarların sorunları aktardı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini, esnaf ve sanatkarların yaşamış olduğu sıkıntıları en ayrıntılı bir şekilde hem anlattığını hem de 6 maddelik acil talepleri konusunda bir dosya sunduğunu belirtti.

Esnafın yaşamış olduğu sorunlara ilişkin ilgili bakanlıklarla görüşerek ilk kabine toplantısında gerekli adımların atılacağına olan inancının sonsuz olduğunu aktaran Palandöken’in Cumhurbaşkanı’na sunduğu dosyadaki maddeler şu şekilde:

“Esnaf ve Sanatkarlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmeli ve kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlarımıza en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır. Esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan doğrudan nakit ve kira desteği kapsamı genişletilerek devam ettirilmelidir. Pandemi döneminde en çok zarar gören kesimi oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın ve yanlarında çalışanların sosyal güvenlik prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmelidir. Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet, kafe, kır bahçesi, elektronik oyun salonları, bilardo salonları ve halı saha işletmecileri ile hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmelere müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyetlerinin başlamasına olanak sağlanmalıdır. Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkanı sağlanmalıdır. Sigorta prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlayan uygulama 1 yıl süreyle uzatılarak devam ettirilmelidir.”