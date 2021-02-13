Palandöken: ”Esnaf ve sanatkârımızın öncelikli olarak aşılanması, pandeminin hızını keser"

Esnaf ve Sanatkarların pandemi süresince aşılanmasının korona virüsün yayılmasının önüne geçeceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ”Her gün işi gereği binlerce insanla aynı ortamda bulunmak, temas etmek zorunda kalan esnaf ve sanatkârımızın öncelikli olarak aşılanması, hem pandeminin hızını keser” dedi.

Esnaf ve Sanatkarların Covid-19 pandemisi boyunca aşılamada öncelikli sırada olmasını gerektiğini vurgulayan Palandöken, ”Toplu taşımada faaliyet gösteren esnafımız, cafe-restoran kahvehane gibi yerlerde çalışan esnafımız ve yanında çalışanlar, berber, kuaför, büfe bakkal gibi vatandaş ile birebir temas eden esnaf ve sanatkârımız öncelikli olarak aşılanmalı” değerlendirmesinde bulundu.

“Esnaf ve sanatkârımızın öncelikli olarak aşılanması, hem pandeminin hızını keser, hem de vatandaş daha güvenilir şekilde esnafımızdan alışveriş yapar”

İşi gereği gün içinde binlerce kişi ile temas etmek zorunda kalan esnafın aşıda öncelikli olması gerektiğini aktaran Palandöken, “Her gün işi gereği binlerce insanla aynı ortamda bulunmak, temas etmek zorunda kalan esnaf ve sanatkârımızın öncelikli olarak aşılanması, hem pandeminin hızını keser, hem de vatandaş daha güvenilir şekilde esnafımızdan alışveriş yapar. Bulaş riski en fazla olan, en yüksek derecede önemli olan mesleklerin başında taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü gibi toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren esnafımız var. Okulların da açılması gündemde iken servisçilerimizin de aşılanması çok önem arz ediyor. Bununla birlikte kahveci, kıraathaneci, oyun salonu işletmecisi gibi şu an tamamen kapalı olan iş yerlerinde de esnafımız ve yanında çalışanlarının aşılanması, iş yerlerinin açılmasında önemli bir adım attırır. Daha sonra öncelikli olan kafe-restoran, berber, kuaför, bakkal, manav, kasap, terzi gibi esnaf meslek sektörlerimiz var. Yani ulaşım ve hizmet sektöründeki esnaf ve çalışanları aşıda öncelikli olmalı” dedi.