Palandöken: ”Enflasyonla mücadele en büyük görev halkın”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi dolayısıyla çok sayıda vatandaş ve esnafın işini kaybettiğini anımsatarak gıda ürünlerindeki arz-talep dengesizliğinin fiyat istikrarını bozduğunu belirtti. Palandöken,” Enflasyonun düşmesi için vatandaşlara büyük görev düşüyor” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve vatandaşın pandemi sürecinde yaşadığı sorunları ele alan açıklamalarda bulundu.

“Pandemi ile mücadelenin sürdüğü bu günlerde tüm gıda ürünlerinde fiyat istikrarının korunması ve enflasyonun düşmesi için vatandaşlara büyük görev düşüyor”

Son günlerde gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek için vatandaşa büyük görev düştüğünü vurgulayan Palandöken, ”Başta taze sebze ve meyve olmak üzere sofraların mecburi ihtiyaçları olan birçok temel gıda ürünün fiyatı son zamanlarda büyük oranda artış gösterdi. Özellikle pandemi ile mücadelenin sürdüğü bu günlerde tüm gıda ürünlerinde fiyat istikrarının korunması ve enflasyonun düşmesi için vatandaşlara büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımız piyasayı sık sık kontrol ederek alışverişe çıkmadan önce fiyat analizini çok iyi yapmalı. Tespit ettiği fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli. En önemlisi halkımız ihtiyacı kadar alışveriş yaparak israfın ve enflasyonun yükselmesinin önüne geçmeli” dedi.

“Alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapılmalı”

Korona virüsle mücadele ettiğimiz dönemde fırsatçılara karşı vatandaşların bilinçli alışveriş yapması gerektiğinin altını çizen Palandöken,” “Korona virüsle mücadele amacıyla daha çok evlerde kaldığımız bu dönemde özellikle gıda ürünlerine olan talep arttı. Bununla birlikte ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ile piyasada gıda ürünlerindeki fiyat istikrarı bozuldu. Başta su, süt, peynir, yağ, çay, taze sebze ve meyveler olmak üzere çok sayıda ürünün fiyatı satış noktalarına göre büyük farklılık gösteriyor. Tüketicilerin fiyat istikrarsızlığından zarar görmemesi için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Alışverişler tek bir noktadan yapılmamalı. Öte yandan gereksiz harcamaların önüne geçmek için ihtiyaç listesi hazırlanarak alışverişe çıkılmalı” ifadelerine yer verdi.

“Vatandaş fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli”

Gıda ürünlerindeki yüksek fiyatların vatandaşı zorladığını aktaran Palandöken,”Pandemi dolayısıyla alınan tedbirler ve beraberindeki sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte çok sayıda vatandaş ve esnaf işini kaybetti. Bununla birlikte çalışanların yüzde 41’inin asgari ücret düzeyinde maaş aldığı hesaba katılırsa piyasadaki bu fiyat artışları vatandaşı zor durumda bırakıyor. Öte yandan piyasaya hakim olan büyük alışveriş mağazaları ise vatandaşın halini görmezden geliyor. Zaten pandemide dışarı çıkmaktan kaçınan vatandaşın fiyat analizi yapması her geçen gün zorlaşıyor. Ancak fırsatçılara geçit vermemek için vatandaşlar mutlaka rasyonel alışveriş yapmalı. Üç beş kuruş diye önemsenmeyen farklar, ay sonu geldiğinde binlerce liralık zarara dönüşüyor. Aynı malın yüzde 50 daha ucuzu varken, yüzde 100 pahalı olanını satın alarak fırsatçıların çıkar sağlamasına imkan verilmemeli. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken gözüne takılan haksız fiyat artışlarını derhal Ticaret Bakanlığı’na şikayet etmeli” dedi.