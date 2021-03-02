Palandöken: “Alınan karar sevindirici”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşme çalışmalarının sevindirici olduğunu ve tam normalleşmeye geçmek için bundan sonra esnaf ve sanatkarların daha dikkatli olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Alınan kararlar 1 yıldır tam ve kısmi olarak kapalı olan esnafımız adına oldukça sevindirici. Kararın alınmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere süreci yöneten tüm yetkililer ile tüm siyasi partilerimize esnaf ve sanatkarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Esnafımız gerekli eğitim ve tecrübeye sahip oldu”

Esnaf ve sanatkar camiasının Covid-19 nedeniyle kapalı kalınan 1 yıllık süre içerisinde gerekli eğitim ve tecrübeye sahip olduğunun altını önemle çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “HES kodu kademeli geçişte esnafımızın önceliği olacak. Yüzde 50 kuralına harfiyen uyulmak suretiyle ülke genelinde kısa sürede tam normalleşme sürecine adım atılacaktır. Bunun için esnaf ve sanatkarlarımızın üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü esnafımız 1 yıl içerisinde gerekli eğitim ve tecrübeye fazlasıyla sahip oldu” diye konuştu.