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Palamut Rizeli balıkçıların yüzünü güldürdü

Geçtiğimiz yıl kendini az gösteren palamut balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı.

Ekonomi 30.09.2021, 10:06
Palamut Rizeli balıkçıların yüzünü güldürdü

Geçtiğimiz yıl kendini az gösteren palamut balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı.

1 Eylül itibariyle kalkan av yasağı ile Karadenizli balıkçılar denizlerde nasibini aramaya başladı. Bu yıl fazla olması beklenen palamut da kendini denize atılan ağlarda ve tezgahlarda göstermeye başlarken, Rizeli balıkçıların Rize’den Artvin’in Hopa ilçesi açıklarına kadar avladıkları palamutlar ile yüzleri güldü.

Gecede kasa kasa palamut tutan balıkçılar o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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