Palamut olmayınca deniz salyangozuna yöneldiler

Karadeniz’de bu sezon özellikle palamudun beklenenden az av vermesi balıkçıları farklı arayışlara yöneltti.

Özellikle kıyı balıkçıları bu sezon diğer balık çeşitlerinin yanı sıra ağırlıklı olarak palamutta umduklarını bulamayınca ihraç ürünü deniz salyangozuna yöneldi.

Trabzon’da bazı balıkçılar Karadeniz’de yeterince balık avlayamadıklarından özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde ihraç edilen deniz salyangozuna yönelirken, ihraç edilen deniz salyangozu sayesinde hem kendilerinin hem de ülke ekonomisinin kazandığını söylediler.

Kıyı balıkçıları olarak bu sezon özellikle palamudun olmayışı kendilerini olumsuz etkilediğini belirten balıkçılardan Erkan Acuner, “Başta palamut olmak üzere diğer balık çeşitlerinin az olmasından dolayı deniz salyangozuna yöneldik. Deniz salyangozu Karadeniz’de oldukça fazla, istilacı tür olarak biliniyor. İhraç ürünü olduğu için ülke ekonomik katkısı var. Küçük balıkçılar olarak bu sezon şu ana kadar umduğumuzu pek bulamadık. Trabzon açıklarında pek palamut olmadığı için biz de salyangozun peşine gidiyoruz. Şartlar uygun olduğunda günde 500 kilogram bazen de 1 tona kadar tutabiliyoruz. Şartlar kötü olursa 100-150 kilogram kadar tutuyoruz. Karadeniz’de Sinop’tan Hopa’ya kadar farklı yerlerde avcılığı yapılıyor” dedi.