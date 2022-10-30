Palamut gitti o geldi! Bandırma’da hamsi akını

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balık halinde hamsi akını başladı. Hamsi, Kapıdağ yarımadası açıklarında Bandırma körfezinde ağlara takılmaya devam ediyor.

Bandırma’da palamut gitti o geldi. Bandırma balık halinde son zamanlarda palamut balığı rekor kırmıştı. Hamsi balığı Bandırma körfezinde ağlara takılmaya başladı. Balıkçılar bu seneki balık bolluğundan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Kapıdağ yarımadası açıklarında Bandırma körfezinde 300 kasa hamsi ağlarla buluştu. Bandırma balık halinde araçlara yüklenerek çevre il ve ilçelere sevkiyatı yapıldı.