Palamudun en bol ve ucuz dönemi

Karadeniz’de son yılların en bereketli palamut avı sürüyor. Özellikle son 1 aydır palamutta son yılların en bol ve en ucuz dönemi yaşanırken balıkçılar da vatandaşlar da bu durumdan memnun.

Balıkçılar, Karadeniz halkının bu sene palamuda doyduğunu artık palamut yiyecek durumu kalmadığını belirtirken hamsi de de aynı bolluğun yaşanmasını beklediklerini söylediler.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, Karadeniz halkının bu sezon palamuda doyduğunu belirterek “Son olarak 14 yıl önce bol palamut gelmişti bu sene yine aynısı gibi oldu. Allah’a şükürler olsun palamut bol devam ediyor. Tanesi boyuna göre 25-TL’den 50 TL’ye kadar palamutlar var. Karadeniz halkı bu sene palamuda doydu gibi. Bu bolluk yaklaşık 1 aydır devam ediyor vatandaş dolabını palamutla doldurdu daha yiyecek durumu yok. Şu an zaten balık satışımız da seyrekleşti bunun da sebebi palamudun fazla gelmesinden kaynaklı. Palamut bol miktarda çıktığı için hamsi bu sene pek nadir çıkar diye düşünüyorum. Normalde hamsi bu günlerde çıkması lazımdı ancak palamut bol hamsi tükettiği için hamsi olmadı. Diğer balık çeşitlerimiz ise pahalı, istavrit 80 TL, mezgit 40-50 TL, çinekop 80-100 TL, en ucuz balık ise palamut” dedi.

Palamut bolluğunun sürdüğünü belirten balıkçı esnaflarından Emin Avcı, “Palamut bolluğu devam ediyor bol şekilde geliyor. Fiyatlar büyüklüğüne göre 3 tane 100, 4 tane 100 TL, tanesi 40-50 TL olan var. Son 15 günden beri en ucuz ve en bol dönemi. Palamut genelde Sinop taraflarından geliyor. Diğer balık fiyatları ise çinekop 80 TL, yerli mezgit 75-100 TL, Trabzon dışından gelen mezgitler 30-40 TL, istavrit 60-80 TL” diye konuştu.

Bu sene vatandaşın da balıkçının da palamuttan memnun olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır ise “Bu sene palamuttan balıkçılar da memnun vatandaş ta memnun. Fiyatlar büyüklüğüne göre değişiyor. 3 tane 100, 4 tane 100 TL, tanesi 45-50 TL olan var. Bu fiyatlardan daha aşağıya düşeceğini tahmin etmiyorum. Tekneler genelde palamuda gittiği için istavrit az tutuyor dolayısıyla istavrit biraz pahalı. Vatandaş bu sene palamuttan doydu, inşallah hamsiye de doyar. Hamside avın çok olacağına işaret şu ana kadar pek gözükmedi” şeklinde konuştu.