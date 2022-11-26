Pakistan Başbakanı Şerif: “Pakistan ile Türkiye ilişkileri ticaret ile güçlenecek”

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, “Pakistan ile Türkiye ilişkileri ticaret ile güçlenecek” dedi.

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul’da düzenlenen toplantıda, Türkiye’nin önde gelen iş adamları bir araya geldi. Toplantıya katılan Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, iki ülke arasında ekonomik bağların kurulmasında iş adamlarının oynadığı önemli rolün altını çizerek, Pakistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde kurulun katkısını takdir ettiğini söyledi. Başbakan Şerif, hükümetinin her iki taraftaki iş adamlarına karşılıklı yarar sağlayan bağlantıları daha da geliştirmeleri için fırsatlar sağlama konusundaki kararlılığını dile getirdi. Başbakan Şerif ayrıca, yakın zamanda imzalanan Mal Ticareti Anlaşması’nın (TGA) iki taraf arasında var olan gerçek potansiyelle orantılı olarak daha yüksek ticaret hacimlerine ulaşmak için bir temel oluşturacağına olan güvenini de dile getirdi.

Şerif, Türkiye’nin önde gelen iş dünyası liderleriyle de birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Pakistan’da faaliyet gösteren ticari işletmelerin Pakistan ekonomisinin gelişmesine ve büyümesine katkısını takdir ettiğini belirten Şerif, işletmeleri Pakistan’a özellikle yenilenebilir enerji gibi gelişen enerji sektörüne yatırım yapmaya çağırarak, Pakistan hükümetinin bu konuda tam destekte bulunacağını söyledi. Başbakan Şerif, Pakistan ekonomisinin gıda işleme, konaklama, inşaat, bilişim hizmetleri ve e-ticaret gibi diğer kilit sektörlerindeki fırsatların altını çizdi.

Katılımcılar, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine katkılarını sürdüreceklerini dile getirdi.