Paketli Yemekte Abonelik Pazarı 5 Kat Büyüdü

Pandemi, insanların hayatında birçok şeyi değiştirdi. En başta restoranlar, eğlence merkezleri gibi işletmeler bu süreçten etkilenirken bir yandan da farklı iş alanlarında fırsatlar ortaya çıktı. Dijital çağa ayak uydurabilen tüm sektörler için bir şahlanma dönemi olan pandemi, yemek sektörünün de değişimine neden oldu. Hijyen sebebiyle mutfaklarını kapatan ya da dışarıdan aldığı taşıma yemek hizmetine güvenemeyen işyerleri, ofise kademeli gelen çalışanları için abonelik yöntemiyle hizmet veren soğuk ve sıcak teslimat alternatifi bulunan paketli yemek hizmetine geçiş yaptı. Pandemiyle başlayan ilgi yeni normalde de hız kesmedi.

Paketli yemek pazarında 5 katlık büyüme

Meal Box’ın paketli yemek abonelik pazarı ile ilgili bilgi bankasında toplanan verileri düzenleyerek elde ettiği sonuçlara göre; 2020’nin ilk çeyreğine göre pazar 5 kat büyüdü. Markanın CEO’su Murat Demirhan, “Bu pazardaki aboneleri ağırlıklı olarak çalışanlar oluşturuyor. Çalışma düzenin değişmesiyle birlikte bu hizmete olan ilgi “yeni normalde” de devam ediyor. Hatta bu süreç tamamen hayatımızdan çıktığında da devam edecektir kanısındayım. Tüm verileri analiz ettiğimizde tahminimiz; Mart ayının başından bu yana yeni abone sayısında 25 bin kişilik artış oldu. Sadece Meal Box’ın müşteri iletişim merkezimize gelen çağrılarda ve site trafiğinde de yine 5 katı artış kaydettik. En iyi hizmeti vermek amacıyla abonelerimizi daha iyi tanımak istedik ve bir araştırma yaptık. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı” dedi.

Paketli yemeğin abonesi “Reklam Ajansları”

Paketli yemeği en çok tercih eden firmalar sıralamasında %18’lik oranla reklam ajansları başı çekiyor. Banka genel merkezleri (%15), e-ticaret şirketleri (%13), danışmanlık şirketleri (%10) ve yazılım şirketleri (%9) tercih oranlarına göre ilk beş içerisinde yer alıyor.

Ödeme yönteminde hijyen etkisi

Pandemi döneminde, “hijyen ve sağlık” hayatımızın vazgeçilmez önem kazanan iki kelimesi. Dolayısıyla Mart ayından bu yana Havale/Eft yöntemi %40’lık bir oran ile en çok tercih edilen ödeme yöntemi oldu. Bunun ardından %30’luk başa baş oranla kredi kartları ya da yemek kartları ile ödemenin tercih edilmesi temassız işlemler konusunda tüketicilerin ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Temasın en çok olduğu, virüs ve bakterilerin yayılmasında birincil rol üstlenen nakit paralar ile ödeme ise tercih edilen ilk 3 içerisinde yer almadı.

Abonelikte kadınlar başı çekiyor

Paketli yemek hizmeti pazarında abonelik yöntemi, %55’lik oranla kadınlar, %45’lik oranla erkekler tarafından tercih ediliyor. Abonelerin toplamına bakıldığında ise genel olarak %80’i yemeklerini sıcak tercih ederken %20’si soğuk teslimat seçeneğini tercih ediyor. En çok paketli yemek gönderimi yapılan gün Pazartesi olurken, en çok beğenilenler et yemekleri oldu. Tavuk, ev köftesi ve yahniden sonra ofis menüsünde tatlılarda en çok beğenilen ünlü İtalyan lezzeti Panna Cotta oldu. Menünün tamamlayıcısı ise en yüksek oranla tereyağlı mercimek çorbası olarak belirlendi.