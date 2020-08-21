banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Doğu Karadeniz için kırmızı alarm
Doğu Karadeniz için kırmızı alarm
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fındık işçiliğinde reform   
Fındık işçiliğinde reform   

Paketli Yemekte Abonelik Pazarı 5 Kat Büyüdü

Abonelik yöntemiyle ev ve işyerlerine paketli yemek servisi veren Meal Box, 4 yıl önce kurduğu temassız sistem sayesinde, pandemi döneminde olduğu gibi bugün de büyük ilgi görüyor. Uyguladığı özel hijyen zinciri ve temassız teslimat sistemiyle özellikle iş yerlerinin ilk tercihi olan Meal Box’ın yaptığı araştırmaya göre pandemiyle değişen yemek alışkanlıkları; paketli yemek hizmeti pazarının 2020 yılının ilk çeyreğine oranla 5 kat büyümesine neden oldu. 6 ayda 25 bin yeni abone kaydedildi.

Ekonomi 21.08.2020, 14:17
6
Paketli Yemekte Abonelik Pazarı 5 Kat Büyüdü

Pandemi, insanların hayatında birçok şeyi değiştirdi. En başta restoranlar, eğlence merkezleri gibi işletmeler bu süreçten etkilenirken bir yandan da farklı iş alanlarında fırsatlar ortaya çıktı. Dijital çağa ayak uydurabilen tüm sektörler için bir şahlanma dönemi olan pandemi, yemek sektörünün de değişimine neden oldu. Hijyen sebebiyle mutfaklarını kapatan ya da dışarıdan aldığı taşıma yemek hizmetine güvenemeyen işyerleri, ofise kademeli gelen çalışanları için abonelik yöntemiyle hizmet veren soğuk ve sıcak teslimat alternatifi bulunan paketli yemek hizmetine geçiş yaptı. Pandemiyle başlayan ilgi yeni normalde de hız kesmedi. 

Paketli yemek pazarında 5 katlık büyüme

Meal Box’ın paketli yemek abonelik pazarı ile ilgili bilgi bankasında toplanan verileri düzenleyerek elde ettiği sonuçlara göre; 2020’nin ilk çeyreğine göre pazar 5 kat büyüdü. Markanın CEO’su Murat Demirhan, “Bu pazardaki aboneleri ağırlıklı olarak çalışanlar oluşturuyor. Çalışma düzenin değişmesiyle birlikte bu hizmete olan ilgi “yeni normalde” de devam ediyor. Hatta bu süreç tamamen hayatımızdan çıktığında da devam edecektir kanısındayım. Tüm verileri analiz ettiğimizde tahminimiz; Mart ayının başından bu yana yeni abone sayısında 25 bin kişilik artış oldu. Sadece Meal Box’ın müşteri iletişim merkezimize gelen çağrılarda ve site trafiğinde de yine 5 katı artış kaydettik. En iyi hizmeti vermek amacıyla abonelerimizi daha iyi tanımak istedik ve bir araştırma yaptık. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı” dedi.

Paketli yemeğin abonesi “Reklam Ajansları”

Paketli yemeği en çok tercih eden firmalar sıralamasında %18’lik oranla reklam ajansları başı çekiyor. Banka genel merkezleri (%15), e-ticaret şirketleri (%13), danışmanlık şirketleri (%10) ve yazılım şirketleri (%9) tercih oranlarına göre ilk beş içerisinde yer alıyor.

Ödeme yönteminde hijyen etkisi

Pandemi döneminde, “hijyen ve sağlık” hayatımızın vazgeçilmez önem kazanan iki kelimesi. Dolayısıyla Mart ayından bu yana Havale/Eft yöntemi %40’lık bir oran ile en çok tercih edilen ödeme yöntemi oldu. Bunun ardından %30’luk başa baş oranla kredi kartları ya da yemek kartları ile ödemenin tercih edilmesi temassız işlemler konusunda tüketicilerin ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Temasın en çok olduğu, virüs ve bakterilerin yayılmasında birincil rol üstlenen nakit paralar ile ödeme ise tercih edilen ilk 3 içerisinde yer almadı.

Abonelikte kadınlar başı çekiyor

Paketli yemek hizmeti pazarında abonelik yöntemi, %55’lik oranla kadınlar, %45’lik oranla erkekler tarafından tercih ediliyor. Abonelerin toplamına bakıldığında ise genel olarak %80’i yemeklerini sıcak tercih ederken %20’si soğuk teslimat seçeneğini tercih ediyor. En çok paketli yemek gönderimi yapılan gün Pazartesi olurken, en çok beğenilenler et yemekleri oldu. Tavuk, ev köftesi ve yahniden sonra ofis menüsünde tatlılarda en çok beğenilen ünlü İtalyan lezzeti Panna Cotta oldu. Menünün tamamlayıcısı ise en yüksek oranla tereyağlı mercimek çorbası olarak belirlendi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ağustos 2020
İmsak 04:39
Güneş 06:13
Öğle 13:12
İkindi 16:58
Akşam 20:02
Yatsı 21:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25