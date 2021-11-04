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Pakdemirli: 1 milyon 70 bin ton hububat satışa açılmıştır
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından un ve yem regülasyonu amacıyla kasım ayı içerisinde ekmeklik buğday, arpa ve mısır olmak üzere toplam 1 milyon 70 bin ton hububat satışa açılmıştır."
Ekonomi 04.11.2021, 16:34 04.11.2021, 22:06
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından un ve yem regülasyonu amacıyla kasım ayı içerisinde ekmeklik buğday, arpa ve mısır olmak üzere toplam 1 milyon 70 bin ton hububat satışa açılmıştır."