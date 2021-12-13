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PackUpp, "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti" araştırmasının "Hızlı Teslimat" kategorisinde birinci oldu

- PackUpp Kurucu Ortağı ve COO'su Rıdvan Göçemen:- "Liderliğimizi güçlü teknolojik ve dijital altyapımızla birlikte müşteri ilişkileri yönetimi ekibimize borçluyuz"- PackUpp Kurucu Ortağı ve CEO'su Semih Emre Özcan:- "Türkiye'de teslimattaki dijitalleşmenin ve müşteri memnuniyetinin öncüsü olmaktan mutluyuz. Türkiye'deki gücümüzü yakında yurt dışına da taşıyacağız"

Ekonomi 13.12.2021, 11:34
PackUpp,

İSTANBUL (AA) - PackUpp, Şikayetvar'ın "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti" araştırmasında göre "Hızlı Teslimat" kategorisinde birinci oldu.

PackUpp açıklamasına göre, hızlı teslimat sektörü salgınla birlikte hızlı bir yükseliş yaşadı. Tüketicilerin alışverişte en önemli parametrelerinden biri olan hız, salgın sürecinde e-ticaret alışveriş kriterlerinde ilk sırayı aldı.

Rekabetin üst düzeyde yaşandığı e-ticaret sektöründe müşteri sadakatinin sağlanması şirketlerin önceliği oldu. Bu kapsamda Şikayetvar tarafından gerçekleştirilen "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti" araştırmasında 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Bu yıl ilk kez açılan "Hızlı Teslimat" kategorisinin lideri ise PackUpp oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PackUpp Kurucu Ortağı ve Operasyonlardan Sorumlu Yöneticisi (COO) Rıdvan Göçemen, müşteri deneyimi endeksi puanı en yüksek hızlı teslimat şirketi oldukları için gurur duyduklarını belirterek, Türkiye'de hızlı teslimat sektöründe güçlü altyapıları, saha ekibi ve yüzde 100 yerli yazılımlarıyla 2019 yılında kurdukları PackUpp'ın, hızlı yükselişine devam ettiğini bildirdi.

Göçemen, şunları kaydetti:

"Şikayetvar tarafından açıklanan ve sektör ortalaması yüzde 57,5 olan Müşteri Deneyim Endeksi'ne göre yüzde 93,7 puan ile rakiplerimizi açık ara farklı geride bıraktık. Pazarlamada en çok önemsenen parametrelerden biri olan müşterinin yaşadığı olumsuz deneyime karşı markayı değiştirmek istemeyenlerin oranını gösteren ve sektör ortalaması 26,4 olan Churn Endeksi puanında da PackUpp, sektördeki rakiplerinden ayrışarak 76,6 puanla zirveye oturdu. Teslimat sektöründeki dönüşümü salgın öncesinde öngörmemiz ve altyapımızı buna göre hazırlamamız elde ettiğimiz başarıları daha da yükseğe çıkaracak."

Alıcılara kolaylık sağlayan "Paketi Haritada Canlı Takip" etme ve "Komşuma Bırak" özellikleri ile PackUpp'ın önceliğinin "mükemmel" bir müşteri deneyimi sunmak olduğunu aktaran Göçemen, teknolojileri ve operasyon ekipleriyle en iyi hizmet kalitesini sunarak müşterilerinin memnuniyetini sağlamanın kendileri için başarıyı belirleyen en önemli faktör olduğunu vurguladı.

Göçemen, "Şikayetvar platformunun 2021 yılı 3. çeyrek 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti' araştırması sonuçlarına göre, 'Hızlı Teslimat Sektörü' kategorisinde açık ara farkla birinci olarak çalışmalarımızın sonuçlarını da gördük. Liderliğimizi güçlü teknolojik ve dijital altyapımızla birlikte müşteri ilişkileri yönetimi ekibimize borçluyuz. PackUpp olarak Türkiye'de geleneksel kargo ve kurye hizmeti yerine, yeni bir hizmet olan hızlı teslimat sektörünün ortaya çıkmasını sağlayan öncü şirketlerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

PackUpp teknolojisinin teslimat süreçlerindeki olası sorunları ortadan kaldırdığını belirten Göçemen, "PackUpp teknolojisi sürücülerin teslimat rotasını çok sayıda algoritma ve optimizasyonlarla optimize ederek adrese ve teslimat tipine göre rotalama ve planlama yapıyor. Bu dijital altyapı sayesinde motosiklet, minivan, panelvan, kamyonet, kamyon, tır ve benzeri gibi ihtiyaca göre neredeyse tüm araç çeşitleriyle teslimatta olası gecikmelerin önüne geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hedefimiz, hızlı teslimat sektöründe Türkiye'nin ilk 'unicorn'u' olmak"

PackUpp Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Semih Emre Özcan da en büyük değişim ve dönüşümün, geleneksel kargo ve kurye hizmeti yerine yeni bir hizmet olan hızlı teslimat sektörünün doğuşu olduğunu belirtti.

Ne zaman geleceği belli olmayan ve anlık olarak takip edilemeyen paketler nedeniyle firmaların ve tüketicilerin yenilik arayışına girdiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Tam olarak bu noktada PackUpp'ın sektöre kazandırdığı 3 büyük değişim yer aldı. PackUpp'ın benzersiz teslimat teknolojisi, en iyi hizmet kalitesi ve maksimum müşteri memnuniyeti lokal pazardaki teslimat dinamiklerinde yeni bir çağ açtı. Bu değişimler de teknoloji altyapısı ve operasyon yapısı güçlü olan firmaların öne çıkmasını sağladı. Bu değişimlerin önümüzdeki dönemlerde de en büyük etkisi geleneksel kargo şirketlerinin 'Geldik, evde yoktunuz' söyleminin aksine müşterinin talepleri doğrultusunda hizmet anlayışını değiştiren ve geliştiren hızlı teslimat şirketleri yükselişi ile olacak."

Kuruldukları günden beri hedeflerinin PackUpp'ı tamamen kendi teknolojileriyle yurt dışında temsil edecekleri, dünyanın en kaliteli ve en dijital teslimat hizmeti sunan ilk 10 teslimat teknoloji firmasından birisi yapmak olduğunu bildiren Özcan, "Türkiye'de teslimattaki dijitalleşmenin ve müşteri memnuniyetinin öncüsü olmaktan mutluyuz. Türkiye'deki gücümüzü yakında yurt dışına da taşıyacağız. Hızlı teslimat sektöründe Türkiye'nin ilk unicorn'u olmak için çalışmalarımız sürerken, Türkiye'den yurt dışına açılacak ilk 'last mile delivery', yani 'son nokta teslimat' şirketi olarak Türk bayrağını öncelikle Avrupa'da, sonrasında ise Amerika'da dalgalandıracak olmaktan dolayı şimdiden büyük heyecan içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.


#PackUpp
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