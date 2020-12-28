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Özyeğin Öğrenci Kulübünün Quick Sigorta sponsorluğundaki seminer sürprizi Acun Ilıcalı oldu

Quick Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleşen Up 2 Top Summit sona erdi. Oldukça verimli ve bol katılımlı gerçekleşen zirveye yeni dijital içerik platformu Exxen’in kurucusu Acun Ilıcalı damga vurdu.

Ekonomi 28.12.2020, 08:58
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Özyeğin Öğrenci Kulübünün Quick Sigorta sponsorluğundaki seminer sürprizi Acun Ilıcalı oldu

Quick Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleşen Up 2 Top Summit sona erdi. Oldukça verimli ve bol katılımlı gerçekleşen zirveye yeni dijital içerik platformu Exxen’in kurucusu Acun Ilıcalı damga vurdu.

23-24 Aralık tarihlerinde start-up dünyasının önemli isimlerinin konuşmacı olduğu uluslararası zirve, Özyeğin Üniversitesi’nin Operations Research Kulübü tarafından organize edildi. Amerika’dan Binghamton Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen zirveyi 20 ayrı ülkeden katılımcı takip etti. Rekor bir sayıya ulaşıp 25 binin üzerinde tekil katılımcıdan izlenme alan Up 2 Top zirvesi süresince bolca çekiliş yapıldı ve katılımcılara hediyeler verildi.

Günümüz iş dünyasının vazgeçilmez kavramı girişimciliği tema alan zirveye iki gün boyunca çok önemli isimler katıldı. 23 Aralık Çarşamba ve 24 Aralık Perşembe günleri 17.30 - 20.15 arasında gerçekleşen zirvenin ilk günkü konuşmacıları arasında; Quick Sigorta CMO - CDO’su Pınar Güzey , Valde’nin Kurucu Ortağı Azak Yaşarkurt , Getir’in Kurucu Ortağı Aziz Emre Günel, Mugo & İkas’ın Kurucu Ortağı Mustafa Namoğlu, Cambly’nin Genel Müdürü Emre Şimdi, Firefly’ın COO’su Anıl Süren de yer alırken 24 Aralık Perşembe günü konuşmacıları olarak Yeni Nesil Kafası’nın Kurucu Ortakları Ömer Erkmen ve Sonat Kaymaz, Acun Medya , TV8 ve Yeni dijital içerik platformu Exxen’in kurucusu Acun Ilıcalı, Paraşüt’ün Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean Yu, GlobalWonks’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Cenk Sidar, Magnimind Academy’nin Kurucu Ortağı ve COO’su Muhammet Enes Şen ve 51 Digital’in Kurucusu ve Yöneticisi Burak Bozkurt söz aldı.

Hediye ve çekilişlerle dolu bir zirve

Etkinliğin ilk konuşmacısı olan Quick Sigorta’nın CMO & CDO’su Pınar Güzey açılışı şu sözlerle yaptı: “Gençlerle bir arada olmak bizim için her zaman çok önemli. Geçen yıl da bu etkinliğe sponsor olmuştuk ve katıldığımız, destek verdiğimiz etkinlikler arasında en başarılı online etkinliklerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bu yıl da sürpriz bölümler ve sürpriz konuşmacılarla dolu bir zirve olacak. Değerli girişimcilerin ilham veren hikayelerini dinlemek için sabırsızlanıyorum.”

Sonrasında Quick Sigorta’nın dijitale bakış açısına, oluşturduğu dijital iklime, yeni projeleri Agent değil Acente’ye değinen Güzey, konuşmasının sonunda beş katılımcıya Quick Kimlik Koruma Sigortası hediye edeceklerini müjdeledi. Sonrasında yoğun bir programla devam eden zirve süresince pek çok hediye çekilişi yapıldı.

“Ana sponsor olmaktan gurur duyuyoruz”

İki günlük etkinliğin ardından Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Ana sponsoru olmaktan gurur duyduğumuz oldukça verimli geçen Up 2 Top zirvesi için başta ÖzÜ OR Kulüp Yöneticileri Abdullah Ünaldı, Defne Bulut, Ayhan Güler, Ayça Gizem Arslan, Belen Bakar, Uğur Mert Özcan, Kayra Karlıbel, Yarkın Berk Yaşar, Ceren Yıldızdoğan, Beyza Kuruoğlu, Zeliha Temiz, Ezgi Kurtoğlu, Zeynep Yeni, Deniz Keskin’e ve Özyeğin Üniversitesi yönetici ve akademik kadrosuna teşekkür ediyorum. Gençlerle bir arada olmaya, birlikte öğrenmeye, birlikte gelişmeye devam edeceğiz” diyerek yeni projelerde tekrar görüşmek istediğini söyledi.

Acun Ilıcalı’dan Exxen müjdesi

Biribirinden değerli konuşmacıların müthiş deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaştığı etkinliğin sürpriz konuğu ve en çok merak edileni Acun Medya’nın ve Exxen’in kurucusu Acun Ilıcalı oldu. 1 Ocak 2021 de yayına başlayacak olan yeni dijital içerik platformu Exxen’in ortaya çıkış hikayesini kendine has üslubuyla özetleyen Ilıcalı, “ TV8’de ve Televizyonculukta hala hayalini kurduğumuz pek çok şey var aslında. Pek çok başarı elde ettik, defalarca birinci olduk. Yurtdışına açıldık 5 ülkede lider olduk ve özellikle pandemi sürecinde halkımızın dijitalde daha çok yer aldığını gördük ve Zamanın geldiğini düşündük” dedi.

Platformun herkes tarafından erişilebilir olması için reklamlı ve reklamsız iki versiyonlu bir model olacağını açıklayan Ilıcalı, büyük bir risk aldığını ancak üye sayısı olarak çok ciddi rakamlara erişeceklerine ve Türkiye’ye gelmesi hayal edilen kişileri getirebileceklerine inandığının da altını çizdi. “Bu defa başaramaz, bu kez olmayacak” sözlerinin artık kendisi için bir uğur olduğunu belirten Ilıcalı, “Bu sözleri duyduğumda başarının geleceğini biliyorum, çünkü ekibimle birlikte çok çalışıyorum” dedi.

Yurt içi ve Yurt dışı için EXXEN’in farklı platformlar olacağını yurt dışında tüm yapımcılarla birlikte Türkiye’yi temsil edeceklerini belirtip güzel bir konuşmanın ardından kendisini izleyen katılımcılara ve üniversite öğrencilere Ilıcalı şu tavsiyelerde bulundu: “Çok uzun vadeli projeksiyonlar yapmamanızı öneriyorum. Çünkü şu anda yapacağınız planlamalar, projeksiyonlar çoğu zaman doğru sonuç vermeyebilir. Hayatın ne göstereceği belli olmuyor. Önemli olan önünüzdeki adımları, adım adım ve doğru atmanız. Maddiyata dayalı bir planlama ve maddiyatı birinci sebep yapmayın. Huzurun karşılığı yok, huzuru parayla satın alamazsınız. Maddiyat 10 değil 5 kazan mutlu ol yüz kere daha değerli. Maddiyat bize daha iyi bir hayat için lazım, eğer huzuru bulmuşsanız maddiyat için riske atmayın."
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