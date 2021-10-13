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Öztrak: Türkiye, 2021’de dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşüyor

CHP Sözcüsü Öztrak, "Ülkemiz, AK Parti’nin esamesi okunmazken 1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdi. Uluslararası kuruluşların dün yayımlanan tahminlerine göre Türkiye, 2021’de dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşüyor." dedi.

Ekonomi 13.10.2021, 15:08 14.10.2021, 18:12
Öztrak: Türkiye, 2021’de dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Uluslararası Para Fonu’nun dün yayınlanan “Ekonomik Görünüm Raporu Ekim 2021” verilerini değerlendirdiği açıklamasında şunları kaydetti:

“Ülkemiz, AK Parti’nin esamesi okunmazken 1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdi. Uluslararası kuruluşların dün yayımlanan tahminlerine göre Türkiye, 2021’de dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşüyor.

1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında olmayan Rusya, Endonezya, Suudi Arabistan ekonomileri bizi geçip ilk 20’ye girerken Türkiye bu ülkelerin gerisine düşüyor. Türkiye, 2018'de tek kişilik vesayet rejimine geçmeden önce de dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Tek kişilik vesayet rejimiyle geçen 3 yılın sonunda, Türkiye artık en büyük 20 ekonomi liginde yok. ‘Türkiye’yi uçuracak’ dedikleri ucube rejim, Türkiye’yi ligden düşürdü.

Türkiye’nin en büyük 20 ekonomi liginden düşmesi, Erdoğan şahsım yönetiminde kaçırılan fırsatların ve kötü yönetimin göstergesidir. ‘Tüm dünya bizden kötü’ diyerek beceriksizliğinizi saklayamazsınız. Millet olanları görüyor, notunuzu veriyor. Sandık gelsin diye gün sayıyor.”

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