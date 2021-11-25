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Özhaseki’den asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süresi gelmeden asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını kaydederek, “Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz” dedi.

Ekonomi 25.11.2021, 18:16
Özhaseki’den asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süresi gelmeden asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını kaydederek, “Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz” dedi.

Sandıklı Belediyesini ziyaret eden Özhaseki, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2007 yılından bu yana Sandıklı’dan milletvekili çıkmadığını belirten gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, “Yerel yönetimlerden sorumlu olmak, belediye başkanlarının biraz da abisi gibi olmak, onların problemleri ile ilgilenmek ve sorunlarını takip etmek. Bir de seçim zamanı geldiğinde hangi belediye başkanı daha çalışkan, hangi belediye başkanı vatandaşa daha sempatik geliyor ve seviyor onu yoklamak. Buraya geldiğimde ben kendi açımdan bu işe baktım. Sağolsun Belediye Başkanımız ikinci defa adaylığını koyduğunda bizi mahcup etmedi. Sandıklı haklı da onu sevdi çalışkan ve gayretli bir arkadaşımız. Belediye başkanının bir ismi de o şehrin emini olmaktır. Güvenilen ve itimat edilen insanı olmaktır. Çünkü belediye başkanı buradaki vatandaşın temsilcisidir” dedi.

“Bu konuda bizler de bekliyoruz”

Asgari ücretli ile ilgili açıklamalarda bulunan Özhaseki, “Cumhurbaşkanımızın net bir beyanatı var. O da hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Haliyle Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücret ile ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içerisinde bunu tamamlayacaklar. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizlerde bekliyoruz. Ama en azından herkesin tatmin edeceği iyi oldu elhamdülillah diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin ediyorum” dedi.

“Sosyal medya o kadar kötüye kullanılıyor ki”

Sosyal medya hakkında da açıklamalarda bulunan Özhaseki, “Haliyle sosyal medya günümüz dünyasının bir gerçekliği ve oradan bir kopuş yok. Ancak o kadar kötüye kullanılıyor ki, bunun da farkındayız. Bazen suçsuz yere adamı orada idam edebiliyorlar. Günahsız bir adamı orada suçlu ilan edebiliyorlar. Bunu da defalarca yaşamış birisi olarak söylüyorum. Bir konuşmamda televizyonda ‘Siz rövanşist mi davranıyorsunuz? Niye rövanşist davranalım ki, kime ne yaptık’ dedim. Eskiden başörtülü çocukları üniversite kapılarında ağlatırlardı içeriye almazlardı. Şimdi tersini mi yapıyoruz? Bunun 10 tane örnek verebilirim, dedim. Biz AK Parti olarak kimsenin ne yediğiyle, içtiği ile ne oturduğu katlığı ile ilgilenmiyoruz ki. İnsanların yaşam biçimleri kendilerine ait. İster modern bir yaşamı temsil veya tercih etsinler veya muhafazakar bir yaşam. Başımızın üstüne, ama istiyoruz ki kimse kimseye yan bakmasın, ben de bakmıyorum” dedi.

Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti: "Ertesi gün o bildiğiniz meşhur mecralar, sicilli Türkiye aleyhtarları bir başlık attılar, ’Mehmet Özhaseki dedi ki, ben başı açık hanımlara bakmıyorum.’ Allah aşkına neresini düzelteceksiniz bunun insaf neresinde var, dürüstlük neresinde var, namus neresinde var? Ben ne diyorum onlar ne yazıyorlar.”

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