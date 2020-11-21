Özhan ile Bitarif iş birliği, vatandaşın cebine olumlu yansıyor

Büyük indirimlerin yer aldığı Bitarif kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türkiye’nin yeni nesil mobil uygulaması Bitarif’le yapılan iş birliğiyle, bütün Özhan marketlerde indirim kampanyaları ve avantajlı fiyatlar sunuluyor. Cep telefonlarına indirilen uygulamayla entegre olarak mağaza içerisindeki tenzilatlı ürünleri satın almak mümkün oluyor. Temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, kuru gıda ürünlerinden şarküteriye kadar farklı kategorilerde yüzde 50’ye varan iddialı indirimler mevcut.

Özhan Mağazalar Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, “Kampanya kapsamında, Bursalılara güzel fırsatlar sunuyoruz. Evlerin her daim ihtiyaçları olan kaliteli ürünleri indirimli fiyatlarla satın almak mümkün. Bu kampanyamızı hazırlarken müşterilerimizin bizden beklediği kaliteyi güzel fiyatlarla sunmayı esas aldık. Bütün mağazalarımızda geçerli olan tenzilat kampanyalarından faydalanmak için müşterilerimizin Bitarif uygulamasını cep telefonlarına indirmeleri yeterli. Bitarif’le yıl boyunca düzenleyeceğimiz farklı kampanyalarımız da olacak” şeklinde konuştu.

Ayrıca yemeğe dair her şeyin olduğu yeni nesil mobil uygulamada birbirinden lezzetli binlerce tarif bulunuyor. Kullanıcılar beğendikleri özel tariflerini girerek, uygulama üzerinden diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Kolayca üye olunan uygulamada kullanıcılar kendi profillerini beğendikleri tarifler ve yemek fotoğraflarıyla süsleyebiliyor.