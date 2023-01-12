Özhan etiketiyle vatandaşın yanında

Marketlerdeki etiketlerin her gün değişmesi ve sabitlenen fiyatlar vatandaşın kafasını karıştırırken, Özhan Marketler Zinciri yaptığı etiket çalışmasıyla vatandaşın takdirini kazandı. Firma, etiketlerde son fiyat değişimi ve fiyat basım tarihini de etiketlere ekledi. Etiketleri inceleyen vatandaşlar, ne zaman zam yapıldığını, etiketin ne zaman basıldığı rahatlıkla takip edebiliyor. Konu hakkında bilgi veren Mağazalar Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, “Fiyatlar Dünyada ve Türkiye’de son yaşanan salgınla birlikte tedarik zincirinde bozulmalar yaşandı. Biz yerel market zincirleri olarak biz bu konuda, her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Fiyatlar konusunda mümkün olduğunca, en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlara satmaya çalıştık. 2023 yılında geçtiğimiz yıllardaki gibi çok yüksek fiyatların olacağını düşünmüyorum. Umut ediyorum ki, Ukrayna Rusya savaşının son bulmasıyla tedarik zinciri de toparlanacaktır. Eskisi gibi düşük enflasyonla devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

Son zamanlardaki etiket fiyatlarının vatandaşın kafasını karıştırdığını belirten Özhan, “Yapmış olduğumuz çalışmayla, reyonlarımızda etiket fiyatlarının son değişim zamanını da vatandaşımızın görmesini sağlıyoruz. Fiyat değişim tarihi ve fiyat yazım tarihi etiketlerimizde yer almaktadır. Bununla birlikte en son fiyat değişimi ne zaman olmuş, ne zaman basılmış bunu en doğru şekilde görebilirler. Bu konuda vatandaşımızın bilinçlenmesi de bizleri mutlu etti” şeklinde konuştu.