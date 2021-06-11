Özgür Özel: Demirören aldığı kredi ile sarayın emrine girdi

Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası'ndan aldığı ve ödemediği krediye ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Demirören aldığı kredi ile ceviz ağacı mı dikti, kiraz ağacı mı dikti? Demirören aldığı kredi ile bir kuruluşu yandaşlaştırdı, iktidarın ve sarayın emrine girdi. Karşılığında da aldığı paranın ödenmemesine göz yumuluyor” dedi.

Özgür Özel

SULANDIRIYORLAR

TBMM Genel Kurulu'nda Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası'ndan aldığı ve ödemediği krediden bahseden Özgür Özel, “Ziraat Bankası'nın Demirören Grubu'na verdiği ve geri alamadığı 750 milyon dolardan bahsederken, bir kez buraya tarımla ilgili bir milletvekilinin çıkarılması bile AK Parti Grubu'nun meseleyi nasıl çarpıtmaya ve sulandırmaya çalıştığının ispatıdır” diye konuştu.

Çiftçilerin iki eli yakanızda

Ziraat Bankası'nın çiftçiye uygun koşullarda kredi vermesi gerekirken iktidar partisinin bir merkez medya kuruluşunu yandaşlaştırmak için nasıl kullanıldığını tartışmaya açan grup önerisi üzerine konuştuklarını vurgulayan Özgür Özel, “Türkiye'deki bütün çiftçilerin iki eli yakanızdadır” dedi.