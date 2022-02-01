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Özer Matlı: “60 milyar tl’lik destek paketi piyasalara olumlu yansıyacaktır”

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Kredi Garanti Fonu ile kullandırılacak 60 milyar TL’lik üç yeni destek paketinin piyasalarda olumlu bir hava estireceğini söyledi.

Ekonomi 01.02.2022, 16:54
Özer Matlı: “60 milyar tl’lik destek paketi piyasalara olumlu yansıyacaktır”

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Kredi Garanti Fonu ile kullandırılacak 60 milyar TL’lik üç yeni destek paketinin piyasalarda olumlu bir hava estireceğini söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası açıklanan, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kullandırılacak 60 milyar TL’lik 3 yeni kredi destek paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destek paketlerinin iş dünyasına hayırlı olmasını temenni eden Başkan Özer Matlı, “Destek paketlerinden ilki olan işletme harcamalarında kartlı ödeme desteği, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların artan maliyetler ve özel bankaların uyguladığı yüksek faiz nedeniyle sıkıntı yaşadığı finansmana erişim sorununu ortadan kaldıracak. Kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerden başlayarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalara kullandırılacak yatırım destek paketi ise ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modeline büyük katkı sağlayacaktır. Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lere kullandırılacak son paket olan ihracat destek paketi ise, cari fazlayı destekleyerek ekonomide ihracat odaklı bir iklim estirecektir” dedi.

“Destek paketleri 2022 için umut oldu”

Program kapsamında kullanılacak kredilerin amacına uygun kullanıp kullanılmadığının tespiti için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edileceğine dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Reel sektörümüzün hizmetine sunulan 60 milyar TL’lik yeni destek paketleri, özellikle finansmana erişim noktasında büyük sıkıntı yaşayan KOBİ’lerimiz için adeta can suyu niteliği taşırken, 2022 yılı için de umut olmuştur. Tüm KOBİ ve firmalarımızı sağlanan bu desteklerden yararlanmaya davet ederken, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda 3 kamu bankamızın üst düzey yöneticileri ile düzenlenecek olan toplantıda, destek paketlerine ilişkin süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, üyelerimizden gelen diğer talep, öneri ve sorunları da kendilerine ileteceğiz. Bu vesileyle, Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı sağlayacak olan destek paketlerinin ülkemize, sektörlerimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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