Özer: "Güneysu’nun geleceğini planlamamız gerekiyor"

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, 2021’de ilçede yaşanan sel felaketinin bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek "Güneysu’nun geleceğini planlamamız gerekiyor" dedi.

14 Temmuz 2021 günü Rize’de yaşanan sağanak yağmur neticesinde Güneysu ilçesine 213,6 kilogram yağış düştü. Yaşanan sağanak yağmur neticesinde Güneysu İlçe merkezi ve Güneysu İlçesine bağlı Ballıdere köyünde sel felaketi gerçekleşti. 17 aracı sular altında bırakan selde Güneysu ilçesinde 4 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Temmuz 2021’de yaşanan selin ardından ciddi anlamda tedbirler geliştirildiğini vurgulayarak "Temmuz 2021’de yaşanan afetten sonra en büyük sorununda afete karşı önlem çalışmaları olduğunu gördük. Bununla ilgili sadece ciddi tedbirler aldık. Yağmur yağdığı zaman nerede sıkıntı olabileceğini artık çok iyi biliyoruz. Buradaki tedbirlerimizi aldık. Güneysu’nun geleceğini planlamamız gerekiyor” dedi.

Turizmin geliştirilmesi için de gerekli adımların atıldığını ve Güneysu’nun il mastır planına sokularak oluşturulacak ‘Turizm vadisi’ ile de ilçede hareketliliğin artacağının altını çizen Özer “Güneysu ileride Rize’de turizm anlamında ufuk açacak bir konuma gelecek. Valiliğin desteğiyle burada ciddi bir çalışma yaptık. Turizm vadimizin Master planı hazırlandı. Hem yaz hem kış turizmi için planlamalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Güneysu’da yapımı devam eden diğer yatırımlar hakkında da bilgi veren Özer "Güneysu’da yaptığımız tüm çalışmalarda önce ihtiyaca sonra şehir estetiğe önem vererek yaptık. 37 dönüm üzerine planlanan millet bahçecimiz tamamlandığında Güneysu’nun girişinde ilçeye farklı bir hava katacak. Doğu Karadeniz’in büyük bir kesimine hitap edecek ruh ve sinir hastalıkları merkezini ilçemize kazandıracağız. Tatil köyü havasında 37 dönüm alana hastane yapılacak" şeklinde konuştu.