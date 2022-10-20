Özenle korunan bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat bereketi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp, Antalya’da Vakıf Zeytinliği olarak da bilinen Zeytinpark’a beş yıl önce dikilen ve yaklaşık bin 200 yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacının ilk hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncü kez toplanan zeytin ağacında ürün miktarının geçen yıla oranla arttığı gözlendi.

Antalya’nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihaleyle Antalya Ticaret Borsasına (ATB) 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) gibi kent dinamiğini oluşturan kurumların ortağı olduğu Zeytinpark AŞ kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.

Odun olması beklenirken zeytin verdi

Yılda 2 bin 600 ton tozu ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytinpark’ın etrafı, 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. Zeytinpark’taki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. İstanbul-İzmir Otoyol Projesi çerçevesinde, Akhisar’da istimlak edilen arazideki 820’li yıllarda dikildiği tahmin edilen bir zeytin ağacı, 22 Şubat 2016 tarihinde özel yöntemle köklenerek, kamyonla Zeytinpark’a nakledildi. Zeytin ağacı, özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Yaklaşık 5 metre boyunda bulunan zeytin ağacının ürünleri, alanda çalışan işçiler tarafından merdiven yardımıyla toplandı. Önceki yıl ilk meyvelerini veren ağacın bu yılki ürün miktarının arttığı gözlemlendi.

“26 bin tane ağacımız var, bunun 20 bin tanesi zeytin”

Zeytin hasadına katılan ATB Başkanı Ali Çandır, “Burası Antalya kent merkezinde bulunan en büyük yeşil alandır, 2 bin 630 dönüm. Burada 26 bin tane ağacımız var, bunun 20 bin tanesi 12 çeşitten oluşan zeytin ağaçlarımızdır. Bugün ilk hasadımıza başladık. Umarım bereketli bir sezon olur. Bu yıl rekolte de biraz daha iyi. 2,5 ay süren bir hasat süremiz var. 100 tonun üzerinde zeytin bekliyoruz. Bu yıl genel olarak zeytin hasadımızda iyi bir sezon yaşayacağız” dedi.

“Son 3 yıldır meyve alıyoruz”

Ağaç hakkında bilgi veren Başkan Çandır, “İzmir-İstanbul otobanının açılmasında istimlak edilen bölgeden getirdik. Birçok ağacımız ya kömür geldi ya da odun oldu. Biz iki tane ağacımızı buraya getirdik. Uyum sağlaması için özel bakım yaptık. Son 3 yıldır ürün alıyoruz. Özenle ağacımızı koruyoruz. Bu ağaçtan 35 kilo zeytin toplamayı bekliyoruz. Toplanan zeytini şirketlerimizin ortaklarına eşit olarak dağıtacağız. Burada toplanan zeytinlerin irilerini sofralık, kalanları da yağ yapıyoruz. 12 çeşit zeytinimiz var. Biz özellikle şehrimize özgü ’tavşan yüreği’ zeytinimizin daha da yaygınlaşmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.