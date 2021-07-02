(ÖZEL) Üreticiden küçükbaşta düşük fiyatlı hayvan uyarısı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bazı küçükbaş üreticileri, bazı market ve kuruluşların kurbanlığa uygun olmayan hayvanları düşük fiyatlarla satışa sunduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yaklaşırken, ibadetlerini yerine getirmek isteyeler kurbanlık arayışlarını sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların en çok düşündüğü konulardan biri de dini usullere uygun hayvan seçimi ve kesimi oldu. Özellikle küçükbaş kurbanlık keseceklere üreticiler hem uyarılarda hem de tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir’de küçükbaş üreticiliği yapan Emre Tınaz, bayram öncesinde bazı market, işletme ve kuruluşların, yeterli olgunluğa ulaşmamış veya kurbanlığa uygun olmayan hayvanları düşük fiyatlarla sattığını öne sürdü. İbadetini yerine getirmek isteyenlerin kurbanlık seçiminde dikkat etmesi gerekenleri anlatan Tınaz, küçükbaşta fiyatların bin 800 TL’de az olamayacağını savundu. Daha düşük fiyatlara bulunan küçükbaşlara temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade eden Tınaz, hayvanın yeterli olgunluğa ulaştığının boyutlarından ve diş yapısından anlaşılabileceğini söyledi.

“Kurbanı Hazreti İbrahim peygamberimiz gibi yaşamak gerekiyor”

Kurbanlık seçiminde vatandaşların daha iyi bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Emre Tınaz, “Kurbanlık satışlarımız önceki senelere göre az. Bunun en büyük sebeplerinden biri vakıfların, cemiyetlerin, market ve benzeri işletmelerin olmayacak fiyatlara kurban sattıklarını açıklaması. Biz de düşünüyoruz ki bu kurbanlar nereden alınıyor, nasıl kesiliyor bilmiyoruz. Market ’Bin 100 ve bin 200 liraya 17 kiloluk koç satıyorum’ diyor. 17 kiloluk koç da olmaz, toklu da. 17 kiloluk kuzu olur. Bu ağırlıklardaki hayvan 3-4 aylık hayvandır. Fetva makamının, Diyanetin buna müdahale etmesi gerekiyor. Acaba en zayıf hayvanlar mı kesiliyor diye düşünüyoruz, ama ona da imkân yok. İnsanlarımızın Diyanet İşleri tarafından hutbelerle ya da farklı yöntemlerle bilinçlendirilmesi gerekiyor. Hangi hayvanlardan kurban olur, kurban neden kesilir gibi konular hakkında bilinçlenmek gerekiyor. Kurbanı, Hazreti İbrahim peygamberimiz gibi yaşamak gerekiyor” diye konuştu.

“Kurbanda küçükbaş hayvan en az 6 aylık olacak, özrü olmayacak”

Kurbanlık küçükbaş kesiminde dikkat edilmesi gerekli noktalara değinen Tınaz, en belirleyici özelliğin boyut ve fiyat olduğunu aktararak şunları söyledi:

“Bazı insanlar bayram namazından 1 saat sonra kurban paketlerinin evlerine geldiğini söylüyorlar. Bu ibadet artık son zamanlarda kurbanlıktan çıktı, et bayramı ya da tatil haline geldi. Kurban bir ibadettir, öncelikle bunu unutmayalım. Kurban keseceklerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Kurbanda küçükbaş hayvan 6 aylık olacak, herhangi bir özrü olmayacak ve kesileceği yere kendisi rahatlıkla gidebilecek. Vücudunda yarası beresi olmayacak. Ancak marketlerin veya farklı kuruluşların açıkladığı bin lira-bin 100 liralık rakamalar, 17 kiloluk koç dedikleri kuzulardan kurbanlık olmaz. Şu andaki şartlarda kurbanlığın fiyatı bin 800-2 bin liradan aşağı olmasına imkân yok. Milletimiz bu kriterleri göz önüne alsın, kurbanlık alırken de seçerken de keserken de bunlar çok önemli. Güvenilir çiftliklerden ve tesislerden kurbanlıklarını alıp dinimizin gereği neyse görerek ibadetlerini yerine getirsinler.”