(ÖZEL) Ünlü Sultandağı kirazını bu yıl zamansız yağmurları vurdu

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde yetişen ve İngiliz Kraliyet ailesinin sofrasına kadar ulaşan kirazı bu yıl zamansız yağan haziran ayı yağmurları vurdu. Üreticiler, beklenen nisan ve mayıs ayı yağışlarının alınamaması, haziran ayında ise yaşanan aşırı yağışın kirazın dalında çatlamasına neden olduğunu ve bunun da özellikle ihraç edilen kiraz rekoltesini düşürdüğünü belirtiler.

Dünyanın en kaliteli kirazları arasında gösterilen Sultandağı ilçesinde yetişin ‘Napolyon’ cinsi kirazı bu yıl yağışlar olumsuz etkiledi. Hasat döneminin başladığı Sultandağı bölgesinde üreticiler, haziran ayı içerisinde yağan aşırı yağışların rekolteyi olumsuz etkilediğini ve ürün veriminin geçen yıllara göre neredeyse yarı yarıya düşürdüğünü belirttiler.

Bölgede uzun yıllardır ailesi ile kiraz yetiştiren Göksel Özkaya, hasat zamanının başladığını, ancak istedikleri verimi alamadıklarından dert yakındı. Özkaya, “Kirazları toplamaya başladık, inşallah güzel bir sezon geçiririz diye düşünüyoruz. Mevsimsel şartlardan dolayı bu sene rekoltemizde bayağı düşüş yaşanıyor. Yıllık 30 bin ton civarı kiraz üretimi var ve bunun yüzde 70’i ihracata gitmekte. Ama bu sene mevsimsel sıkıntılar yaşadık. Mart ve nisan aylarında beklenen yağışlar yaşanmadı geçen hafta ise meyve oluştuktan sonra yağan yağmurlar kirazımıza büyük zarar verdi. Şuanda yüzde 40-50 arasında kayba uğradık. Yağmurlardan dolayı kirazlarımızda çatlama oldu, bundan dolayı zararımız büyük” diye konuştu.

“Rekoltede neredeyse yarı yarıya hasarlı ürün var”

Bir başka kiraz üreticisi Gökhan Özkaya ise, bölgenin en önemli geçim kaynağının kiraz olduğunu hatırlattı. Bu sene don ve yağışlardan dolayı ürünlerde kayıp yaşadıklarını ifade eden Özkaya şunları söyledi:

“Rekoltede neredeyse yarı yarıya hasarlı ürün var. Yani 100 kilogram ürün satacak bir kişi bu sene 50 kilogram satacak. Bu çiftçi için zor bir durum. Bu doğa olayları başka yerlerde de oluyor ama bu sene nisam ve mayısta yaşanan yağmurlar ürünün hem çatlamasına hem de çürümesine neden oldu.”

Sultandağı’nda yetişen Napolyon cinsi kirazın büyük bir çoğunluğunun Avrupa, Amerika, İngiltere ve Çin gibi ülkelere ihraç edildiği biliniyor.

İhraçlık kiraz bu yıl 8-11 TL arasında satılıyor

Öte yandan ihraçlık kirazın bu yıl 8-11 TL arasında, yurt içi piyasaya verilen kirazın ise kilogramın 1,5-3 TL arasındaki fiyatlar arasında satıldığı öğrenildi. Ağaçlardan toplanan kirazların ise en fazla yüzde 30’luk kısmının ihracat kriterlerine uygun nitelikte olduğu, geri kalan kısmının ise iç piyasaya, fabrikalara verildiği kaydedildi.