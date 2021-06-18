(ÖZEL) Ünlü Demirciören çileği tezgâhlarda

Geçimlerini çilekten elde eden üreticiler, köy yolu üzerinde açtıkları tezgâhlar ile Kütahyalı vatandaşlara taze çilek tattırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Özellikle organik ve pembe renkli olması ile ünlenen Demirciören çileğinin bu yılki kilogram fiyatı 10 TL ve pazarlarda neredeyse yok satıyor. Demirciören Köyü Muhtarı Hasan Demir, çileklerinin en önemli özelliğinin pembe renge sahip olması ve tadının diğer çileklere benzememesi olduğunu söyledi. Köyde yaklaşık 250 hanenin çilek yetiştiriciliği yaparak geçimini sağladığını anlatan Demir, Demirciören çileğinin Temmuz ayı sonuna kadar tezgâhlarda yer aldığını sözlerine ekledi.

20 yıldır çilek üreticiliği yapan Emine Karanlık, çileğin bu sene tarladaki fiyatının 10 TL olduğunu dile getirdi. Karanlık, çileğin bu seneki rekoltesinin geçmiş yıllara göre daha biraz daha düşük olduğunu kaydetti.

Demirciören çileğinde bu yıl yaklaşık bin dönüm alandan 2 bin ton çilek hasadı yapılmasının hedeflendiği belirtildi.