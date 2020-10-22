(Özel) Tüketiciye sarımsak müjdesi

Pandemi sürecinde en çok tüketilen ürünler arasında yer alan ve doğal antibiyatik olarak bilinen sarımsaktan tüketiciye sevindiren haber geldi. Geçen yıl yoğun talep nedeniyle yüksek fiyata satılan sarımsağın bu yıl dikim alanı 2 kat arttırıldı

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilenen sarımsağa yoğun bir talep olmuş ve yoğun ilgi ile birlikte sarımsak fiyatları 3-4 kat artmıştı. Toprağı ve iklim koşulları gibi nedenlerden ilk sarımsak hasadının yapıldığı Araban ovasından, tüketiciyi sevindirecek haber geldi. Dünyada ilk sarımsak hasadının yapıldığı Gaziantep’in Araban ilçesinde bu yılki sarımsak ekim alanı 2 kat arttı. Kastamonu’nun taşköprü ilçesinde yetiştirilen sarımsağın tahtına da göz diken Araban sarımsağının, daha da yaygınlaşan ekim alanı ile sağlık açısından sayısız faydanın yanı sıra yüksek rekolte ile tüketicinin bütçesine de katkı sunması bekleniyor.

“Sarımsak ekimi arttı”

Sarımsak ekiminin arttığını belirten Araban ilçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Şuanda sarımsağımız çimlenmiş işçiler ise içindeki zararlı otları alıyor. 9. Ayda ekimi yapılıyor 5. Ayda ise hasadına başlanır. Bu sene geçen seneye göre yüzde 50’ye yakın daha fazla alanda ekildi. Çünkü piyasada bu virüsten dolayı da iyi değer kazandı. Türkiye’de ilk arabanda ekimi yapılır ve ilk arabanda hasadı yapılır. Özelliği ise aromasının yüksek olmasıdır”

Bir ayda yeşerdi

Araban ovasında bu yıl Eylül ayında dikimi yapılan sarımsak, bir ayda çimlenerek boy vermeye başladı. Mevsim koşulları da üreticinin istediği gibi gitti sarımsak, önümüzdeki yılın Mayıs ayında hasat edilecek. ) ay boyunca toprakta gelişim aromasını zengileştirecek olan sarımsağın gelişimini rahat sürdürebilmesi için ekildiği alanlarda temizlik işi yürütülüyor. Sarımsak tarlalarında çalışan işçiler, alanda bulunan zararlı otları temizliyor.

“İşçiler şuan zararlı otları temizliyor”

Sarımsak üreticisi çiftçi Mustafa Korkmaz ise yaklaşık 20 senedir bu işi yapıyorum. Şuanda Sarımsak ekiminde geçen seneye göre yüzde 70’e yakın bir artış oldu. Bizim sarımsağımız 9. ayda ekilir, 5. ayda ise hasadına başlarız. İşçilerimiz zararlı otları temizliyor. Buradan 300 işçi ekmek kazanıyor” diye konuştu.