(ÖZEL) Tatile gitmek isteyenler erken rezervasyon dönemine yoğun ilgi gösteriyor

Tatil sezonu için erken rezervasyon fırsatlarının yoğun talep gördüğünü belirten turizmciler, erken rezervasyon yaptıranların hem fiyat hem de yer bulma açısından avantajlı olacağını belirtiyor.

Turizm sektöründe erken rezervasyon dönemi 15 Kasım tarihinden itibaren başladı. Yaz aylarında tatil planı yapan vatandaşların daha uygun fiyatlara rezervasyon yaptırabileceği dönem, Şubat ayına kadar devam edecek. Turizm acentesi işletmeciliği yapanların öngörülerine göre ise otel fiyatlarına Şubat ayından sonra yüksek oranda zam bekleniyor. Fiyattan ziyade ülkemizde beklenen Avrupalı turist akınından dolayı yaz aylarında otellerde yer kalmayacağı düşünülürken, sektör temsilcileri erken rezervasyonun önemli olduğunu belirtiyor.

“Şubat’tan sonra fiyatlarda ciddi bir artış bekliyoruz”

Vatandaşların erken rezervasyon dönemine ciddi bir yoğunluk gösterdiğini belirten turizm acentesi müdürü Ali Çakır, “Erken rezervasyon dönemi 15 Kasım itibariyle başladı. Şu an çok ciddi bir yoğunluğumuz var. Özellikle son 2 senedir otel fiyatlarındaki artışlardan dolayı bütün misafirlerimiz Kasım ve Aralık aylarında bir an önce erken rezervasyonlarını yaptırıp, yaz döneminde daha uygun, daha ekonomik tatiller yapmak istiyorlar. Rakamlarımız şu an biraz yüksek seviyede. Bu dönemde rezervasyon yaptırırlarsa çok ciddi anlamda bunun faydasını sağlayacaklar. Özellikle Aralık, Ocak, Şubat dönemi sonrasında fiyatlarda ciddi bir artış bekleniyor” dedi.

“Rezervasyonun ardından oteli arayıp teyit etmek gerekiyor”

Otellere yaptıracakları rezervasyonda bilinen, tanınan ve güvenilir acentelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Ali Çakır, dolandırılmama konusunda vatandaşları uyarırken, “Merdiven altı diye tabir edilen, ne olduğu belli olmayan, rezervasyonun yapılıp yapılmadığını anlamayacakları firmalardan uzak dursunlar. İlginç bir fiyat varsa bundan uzak dursunlar. Rezervasyon yaptırmış oldukları oteli muhakkak arayıp rezervasyonlarının teyidini alsınlar” diye konuştu.

“Erken rezervasyon yaptıranlar hem fiyat hem de yer bulma açısından avantajlı oluyor”

Avrupalı turistlerin yoğun talep göstereceği tatil sezonunda otellerin bir çoğunda yer bulunamayacağını, bundan dolayı da erken rezervasyonun daha büyük önem taşıdığını belirten Çakır, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde çok ciddi anlamda turist bekleniyor. Zaten bakanın açıklamalarında da bunu bizler sektör temsilcileri olarak gördük. Özellikle Türkiye’ye Avrupa’dan misafir gelecek. Daha çok o bölgeden misafir bekleniyor. Bunun da sebebi yaklaşık olarak 2 senedir pandemi dönemiyle Avrupa’da yaşayanların seyahat edememesidir. Sadece Akdeniz Bölgesi’nde değil İstanbul destinasyonu ve Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Bodrum ve Marmaris’te çok ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Erken rezervasyon yaptıran misafir tabi ki her zaman avantajlı oluyor. Hem fiyat hem de yer bulma açısından avantajlı oluyor. Tatile gitmek isteyenler Temmuz ayında geldiğinde fiyat artışını kabul etse dahi o ödediği rakamın karşılığında oda bulamayabilir. Erken rezervasyon iptal sigortası var. Bu sigortadan yararlanırlarsa tatillerine gitmeden 3 gün kalıncaya kadar sigorta bedeli karşılığında ödemesini yaptıkları tüm ücreti geri alabilirler.”