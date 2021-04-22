(Özel) Şiddet mağduruydular, Mersin polisi el verdi meslek sahibi oldular

MERSİN (İHA) – Mersin’de şiddete uğramış ve ekonomik olarak zor günler geçiren bir grup kadın, İl Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği projeyle meslek sahibi oluyor. ‘Bir Damla İyilik’ projesiyle dikiş kursuna başlayan ve bugün elbiseden çantaya birçok üretime imza atan kadınlar, sadece meslek öğrenmekle kalmayıp işe de yerleştirilecekler.

Kimi evli ve bir anne, kimi boşanmış, kimi bekar ama hepsinin ortak noktası şiddet görmüş olmaları. Şiddetin yanı sıra ekonomik güçlük de yaşayan bu kadınların yüzü, Mersin Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği projeyle artık gülüyor.

Bir Damla İyilik ile hem meslek öğrenecekler hem işe girecekler

Şiddete uğramış ve ekonomik olarak çalışmak zorunda olan, ancak bir mesleği bulunmayan kadınlara ‘Bir Damla İyilik’ projesiyle el uzatan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, onlara yeni bir kapı açtı. Bu çerçevede, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği işbirliğinde ‘Giyim, Üretim Teknolojisi, Dokuma, Konfeksiyon, Makineci, Modüler Programı’ kursu düzenlendi. İlk etapta 57 kadının katıldığı kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verilerek, Mersin Serbest Bölgesi içinde yer alan tekstil atölyelerinde işe başlamaları sağlanacak.

57 kadın 4 kurs merkezinde meslek öğreniyor

Mersin’in merkez Akdeniz ve Toroslar ile Tarsus ilçelerinde açılan kurslara katılan şiddet mağduru kadınlar, bir taraftan meslek sahibi oluyor bir taraftan da kendi ihtiyaçlarını karşılayacak üretim yapıyor. Akdeniz, Toroslar ve Tarsus Halk Eğitim Merkezlerinde açılan 4 sınıfta şu anda 57 kadının devam ettiği kursta, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce görevlendirilen uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanları, sosyal ve psikolojik destek veriyor. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından günlük 35 TL ödenen kadınların kursta kullandıkları ihtiyaç malzemeleri ise Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneğince karşılanıyor.

Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek ile birlikte Akdeniz Halk Eğitim Merkezinde devam eden kursu ziyaret ederek, kursiyer kadınlarla buluştu. Kursiyerle sohbet eden Özer, üretimlerini de inceleyerek, eğitimleri hakkında bilgi aldı. Zor günlerin ardından meslek sahibi olmanın mutluğunu yaşadıklarını belirten kadınlar, “Biz güçlüyüz” mesajı verdi.

“Şiddete maruz kalmış ya da desteğe ihtiyacı olan kadınlarımıza öncelik verdik”

Emniyet Müdür Yardımcısı Özer, burada İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü olarak kadınlara destek vermek için ‘Bir Damla İyilik’ adı altında bir proje ürettiklerini söyledi. Özer, “Bu projemizde amacımız, özellikle şiddete maruz kalmış ya da desteğe ihtiyacı olan, kendi ayakları üzerinde durma gayreti ve niyeti olan kadınlarımıza öncelik verdik. Özellikle devletimizin, bu durumdaki kadınlarımızın yanında olduğunu anlatmak, başarabileceklerini ortaya koymak için bu projeyle başladık” dedi.

“Projenin kadınlarımızı bu kadar hayata bağlayacağını biz bile düşünememiştik”

Proje çerçevesinde 4 sınıfta yaklaşık 60 kadınla kursa başladıklarını belirten Özer, “İlk başladığımızda bu projenin kadınlarımızı bu kadar hayata bağlayacağını biz bile düşünememiştik, ancak kurs ilerledikçe kadınlarımızın içindeki o olumlu dönütleri aldıkça bizler de çok mutlu olduk. Hayata bağlandıklarını, ayakları üzerinde durmak için ne kadar ihtiyaçları olduğunu da gördük. Kursun başladığı ilk günden itibaren sigortaları yapıldı, günlük ihtiyaçları karşılanıyor” diye konuştu.

“Serbest Bölgede işe alımlarını sağlayacağız”

Paydaş kurumlara da teşekkür eden Özer, “Bu kursla kadınların bir araya gelip birbirleriyle dayanışmalarını da sağladık. Kurs bittikten sonra devamını getireceğiz. Onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. İstihdam garantili bir kurs. Bir kurs belgesi alıp onları sadece kursiyer olarak bırakmayacağız. Kurs bittikten sonra Serbest Bölgede atölyelerde işe alımlarını devam ettireceğiz ve orada takip edeceğiz. Kadınlarımıza, hem güvenlik hem iş yönünden devletin yanlarında olduğunu hissettireceğiz. Önümüzdeki süreçte de kurslara devam edeceğiz. Burada arkadaşlarımız geldiklerinde hiç dikiş bilmedikleri halde şimdi kendilerine özgüvenleri artmış ve nitelikli çalışan haline dönüştükten sonra zaten iş bulmalarında biz önlerini açmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonra hayata, geleceğe daha güvenle bakabilecekler”

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek ise kadınlara sadece gıda kolisi yardımı yapmak değil, daha faydalı olabilmek adına yola çıktıklarını söyledi. Petek, “’Kadınlarımızı, kendi ayakları üzerinde, kimseye muhtaç olmadan nasıl yaşatabiliriz; çocuklarına nasıl sağlıklı bir anne olabilir?’ diyerek, şiddet mağduru, ekonomik yönden yetersiz olan kadınlarımızı hedefledik. Birçok kadınla mülakat yaptık ve gerçekten ihtiyacı olan kadınlarımızı belirledik. İl Emniyet Müdürlüğü ve ortaklarımızla biz sadece destekçiyiz, en büyük başarı kadınlarımızın. Hepsinin hem maddi hem manevi olarak ayrı ayrı sıkıntıları var. Bütün sıkıntılarını evlerinde bırakarak, hiç bıkmadan büyük bir hırsla kurslarına devam ettiler. Yakında da sertifikalarını vereceğiz. Artık yeni bir meslekleri var; iş imkanları sağlanacak. Bundan sonra hayata, geleceğe daha güvenle bakabilecekler, çocuklarını daha bilinçli bir şekilde güvenle yetiştirebilecekler. İl Emniyet Müdürlüğü olarak bu bize yetiyor zaten” şeklinde konuştu.

“Kadınlar korkmasınlar, şiddete boyun eğmesinler, yalnız değiller”

Kursiyerlerden 33 yaşındaki Kerime İlhan, ön lisans mezunu olduğunu, ancak kendi alanında iş bulamadığını belirterek, “Bir mesleğim olsun istedim ve buraya geldim. Şu an dikişi hiç bilmeyen bir insan artık kendi kıyafetlerini dikebiliyor. İl Emniyet Müdürlüğümüz, kurs bittikten sonra işe başlayacağımızın garantisini de verdi bize, teşekkür ediyoruz. Kadınlar korkmasınlar, kendilerini güçlü hissetsinler, şiddete boyun eğmesinler, yalnız değiller. Kadınların, ‘ekonomik özgürlüğü olmadığı için kocanın, annenin, babanın şiddetine maruz kalıyor’ düşüncesi hakim. Böyle kursa gelip bir meslek sahibi olarak ekonomik özgürlüklerini de kazandıktan sonra hiçbir şeye boyun eğmeyecekler. Fiziksel şiddet tedavi edilir ama psikolojik şiddetin tedavisi yoktur. Kadınlara sesleniyorum; hiç kimse yalnız değildir. Nefes aldıkça umut hep vardır” dedi.

“Kadınlar, içlerindeki gücü hiçbir zaman unutmasınlar”

Kursiyer 42 yaşındaki Şerife Yılmaz ise 16 yıllık evliliğinin ardından eşinden boşanan iki çocuğu olan bir anne. Tesadüfen öğrendiği projede yer almaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni bir meslek sahibi olduklarını dile getirdi. Yılmaz, “Kadınlar çok güçlü, sadece bazı insanlar pasifleştiriyor, kendimizi ifade edemiyoruz ya da gösteremiyoruz. Uzun süre psikolojik şiddetin ardından özgürlüğü keşfediyoruz. Yaşamım şu an çok güzel. Kadınlar, içlerindeki gücü hiçbir zaman unutmasınlar, ‘bizler de varız’ diyebilsinler artık. İçimizdeki gücü hissettiğimizde öyle bir patlama oluyor ki, ‘biz bunu yapabiliyormuşuz’ diyoruz. Kadın olmak zaten ayrı bir güzellik. Artık kadınlarımız cesaretli, güçlü olsunlar; kendilerini hiçbir zaman ezdirmesinler. Buraya geldik ve meslek öğrendik. Hepimizin çocukları var, çocuklarımız adına sağlam bir şekilde yere basarak hayatımızda yol alıp, çiçek bahçelerinde yürümeye devam ederiz inşallah” diye konuştu.