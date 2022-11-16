Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Eylül’de azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla 2021 yıl sonuna göre 7,8 milyar dolar azalarak 160,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7,8 milyar dolar azalarak 160,9 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 7,8 milyar dolar azalarak 153,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 39 milyon dolar artarak 7,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,6 milyar dolar azalışla 16,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 581 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 11 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 540 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 188 milyon dolar artarak 10,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 16 milyon dolar artışla 4,8 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 408 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,1 milyar dolar azalarak 105,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 163 milyon dolar artarak 7,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 153,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 66,1’inin dolar, yüzde 30,5’inin Euro, yüzde 1,6’sının Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,3’ünün dolar, yüzde 39,1’inin Euro, yüzde 16,9’unun Türk lirası ve yüzde 2,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 153,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 36,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 63,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 22,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.