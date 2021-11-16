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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 1,4 milyar dolar azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Eylül ayında yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 171,6 milyar dolara geriledi.

Ekonomi 16.11.2021, 10:23
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 1,4 milyar dolar azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Eylül ayında yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 171,6 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Eylül ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 171,6 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 199 milyon dolar azalarak 163,1 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,2 milyar dolar azalarak 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,4 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 813 milyon dolar azalışla 20,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 882 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 4 milyon dolar azalarak 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,5 milyar dolar artarak 10,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar dolar azalışla 5,4 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 31 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2 milyar dolar azalarak 106,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 8,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 163,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,1’inin dolar, yüzde 34,0’ının Euro, yüzde 2,1’inin Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 36,7’sinin dolar, yüzde 35,7’sinin Euro, yüzde 23,7’sinin Türk lirası ve yüzde 3,9’unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 163,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 59,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,2’sini finansal kuruluşların, yüzde 17,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 39,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

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