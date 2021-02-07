Özel sektör borç batağında

Avrupa’da hem kamu borçlulukları artıyor hem de bankalardaki batık kredi sorunu büyüyor. AB’nin yeni destek paketleriyle bankalara kaynak aktarması bekleniyor. Aksi halde büyük bir krizin yaşanacağı vurgulanıyor.



Borsalardaki yükselişin etkisiyle yatırım banka karlarını rekor oranda artırırken, perakende bankacılar büyük zorluklar yaşıyor. Brexit sürecinden en büyük hasarı finans kurumlarının aldığı biliniyor. Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’e konuşan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, Euro Bölgesi'nin borç ortalamasının (kamu borç/GSYH) % 90'a çıktığını belirterek, “PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan, İspanya) ülkeleri pandemi krizine küresel krizin yüksek kamu borcunun zehirli mirası ile yakalandılar” dedi.

Uluslararası finans uzmanı Dr. Murat Kubilay da Avrupa'daki borç krizinin yeniden hortladığını belirterek, “Özel sektöre ait kredilerin döndürülmesi zorlaştı ve sınırlı devlet yardımlarına rağmen kamu borç oranları eş anlı patladı. Bu nedenle bu sorun artık ötelenemez durumda; borçların faiz ve vade koşullarındaki tadillerle çözülebilecek düzeyi çoktan aştı” diye konuştu.