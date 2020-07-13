banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Sürekli esniyorsanız nedeni bu olabilir...
Sürekli esniyorsanız nedeni bu olabilir...
Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı renkli görüntülere sahne oldu
Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı renkli görüntülere sahne oldu
Ünlü komedyen Ata Demirer'den Ezine peyniri paylaşımı
Ünlü komedyen Ata Demirer'den Ezine peyniri paylaşımı
Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın 656 TL olarak haftaya başladı
Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın 656 TL olarak haftaya başladı

(Özel) Sarıgöl Ovası beyaz örtüyle kaplanıyor

MANİSA’NIN SARIGÖL OVASINDA BULUNAN DÜNYACA ÜNLÜ SOFRALIK ÇEKİRDEKSİZ SULTANİ ÜZÜMÜ, GÜNEŞTEN VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN KORUNMASI VE HASAT SEZONUNUN ARALIK AYINA KADAR UZAMASI AMACIYLA BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANMAYA BAŞLADI. BEYAZ ÖRTÜ SAYESİNDE, NORMAL ŞARTLARDA AĞUSTOS AYINDA HASAT EDİLEN ÜZÜM ARALIK AYINDA HASAT YAPILARAK DÜNYADA ÜZÜMÜN SON HASAT EDİLDİĞİ BÖLGE ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAK.

Ekonomi 13.07.2020, 10:40
6
(Özel) Sarıgöl Ovası beyaz örtüyle kaplanıyor

Manisa’nın Sarıgöl Ovasında bulunan dünyaca ünlü sofralık Çekirdeksiz Sultani üzümü, güneşten ve olumsuz hava şartlarından korunması ve hasat sezonunun aralık ayına kadar uzaması amacıyla beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Beyaz örtü sayesinde, normal şartlarda ağustos ayında hasat edilen üzüm aralık ayında hasat yapılarak dünyada üzümün son hasat edildiği bölge özelliğine sahip olacak.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Sarıgöl Ovası’nda dünyaca meşhur çekirdeksiz Sultani üzümünü beyaz örtüyle kaplanmaya başlandı. Ovanın tamamında gerçekleşecek beyaz örtü kaplama işlemiyle birlikte üzümler güneşten ve olumsuz hava şartlarından korunarak hasat sezonu uzatılmış olacak. Normal şartlarda ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen üzüm hasadı, bağların beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte aralık-ocak aylarına kadar uzatılmış olacak. Üzümün kalitesinin de korunduğu bu uygulama sayesinde dünyada son üzüm hasadı da Sarıgöl Ovası’nda gerçekleşmiş olacak. Çiftçiler tarafından başlanan uygulamayla üzüm bağları sıra sıra kanaviçe adı verilen beyaz bir örtüyle kaplanıyor. Temmuz ayında başlayan beyaz örtü kaplaması işlemiyle 110 bin dekar alanda 4 bin 500 üzüm üretici tarafından 15 günde tamamlanacak. Üzümlerin örtülmesiyle birlikte ilaçlama ve sulama işlemleri sonrası üzümlerin kasım, aralık ve ocak aylarında hasat edilmesi planlanıyor. Örtü altında güneşin yakıcı etkisinden ve olumsuz hava şartlarından korunan çekirdeksiz Sultani üzüm, böylece kalitesini de arttırarak ihracata uygun hale geliyor.

Sarıgöl’de 110 bin dekar bağ alanı bulunduğunu belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Musa Akkaynak, “Sarıgöl ilçemizde takriben 110 bin dekar bağ alanımız bulunmakta. Bunun 104 bin dekarı Çekirdeksiz Sultani üzümden oluşmakta. 6 bin dekarında da çekirdekli üzüm çeşitleri bulunmaktadır. Temmuz ayı içerisinde 4 bin 500 civarı üreticimiz üzüm bağları üzerine kanaviçe adı verilen ve ya beyaz örtü sistemleriyle örtmekte. Buradaki amaç üzümü aşırı sıcaklardan, tozdan, aşırı yağışlardan ve dolu yağışlarından kasım aylarına hasadını uzatmak” dedi.

“Dünyada en son üzümün hasat edildiği yer olarak tanımlayabiliriz”

Dünyada en son üzüm hasadının Sarıgöl Ovasında yapıldığını belirten Akkaynak, “Sarıgöl’de yetişen üzümün yüzde 80’i ihraç ediliyor. Kalanı da iç piyasada tüketilmekte. Sultani üzümün burada en büyük özelliği dünyada en son üzümün hasat edildiği yer olarak tanımlayabiliriz. Kasım aralık ayına kadar dünyada üzüm bitmiş oluyor. Dünyada üzüm sezonu en son burada bitiyor” diye konuştu.

“Bizim en büyük özelliğimiz kurutmalıktan ziyade ihracat üzümü yetiştiriyoruz”

16 yıldır bağcılık yapan Sarıgöllü üzüm üreticisi Ahmet Tosun, ihracata yönelik üzüm yetiştirdiklerini belirterek, “16 yıldır bağcılıkla uğraşıyorum. Bağlarımızı geçen yıla nazaran 1 ay önce örtülmeye başlandı. Biz bunu yağmurdan, doludan, nemden korumak ve daha kaliteli üzüm yetiştirmek için bu örtüleri uyguluyoruz. 2 yıllık olarak tabir ettiğimiz örtüler var. 4 yıllık olarak tabir ettiğimiz örtüler var. 4 yıllıklarda 2 bin 700 lira ile 3 bin lira arası fiyatları değişiyor. Biraz maliyetli bir uygulama. Bizim en büyük maliyetimiz ilaç ve örtü maliyeti. Tabi masraf etmeyince ürün almak için çok uğraş ve emek vermemiz gerekiyor. Bu üzümü Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz kurutmalıktan ziyade ihracat üzümü yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Rekoltenin her geçen yıl düştüğünü belirten Tosun, “Dönümde 2,5 ton civarı rekolte beklentimiz var. Genelde 3-4 senedir verim düşmeye başladı. Dönümünde 5-6 ton arası üzüm aldığımız yerlerden 2 senedir genel olarak 2,5 ton hatta 1,5 ton üzüm alıyoruz” diye konuştu.

“Üzümün en pahalı yendiği yer İstanbul”

Sofralık üzüm yetiştirilecekse mutlaka örtülmesi gerektiğine dikkat çeken Sarıgöllü üzüm üreticisi Hasan Hüseyin Güneş, “Eğer sofralık olarak üzüm yetiştireceksek mutlaka örtülüyor. Örtülmediği takdirde havadaki biriken ağır metaller, ağır asitleri üzümleri çürütüyor ve ya bozuyor. O yüzden ihracatı da engelliyor. Örtülerin ömrü 2 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık civarı değişiyor. Örtülerin kullanım süresi arttıkça fiyatları da artıyor” dedi.

Üretici olarak en büyük pazarlarının Rusya, Almanya ve Arap ülkeleri olduğunu belirten Güneş, “Bizim en büyük pazarımız Rusya, Almanya, Arap ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri. Bunun yanında üzümün en pahalı yendiği yer İstanbul. Avrupa’dan daha kaliteli üzüm ister ama parasını da öder. Dolayısıyla da üzümün en güzelini alır” diye konuştu.

“İstenilen zamanda istenilen işçiye ulaşamıyorsun”

İşçi bulmakta güçlük çektiklerini belirten Güneş, “İşçi giderleri, yakıt giderleri, enerji giderleri, sulama giderleri, ilaçlama giderleri, gübre giderleri, örtü giderleri yıllara oranla baktığımız zaman neredeyse yüzde 100 artmasına rağmen üzüm fiyatları hemen hemen aynı gidiyor. Bunlar aynı oranda giderse çiftçi bu üretimi severek yapar. Son yıllarda da herkes şehre gitmeye başlayınca bağlarda işçi sıkıntısı çekiliyor. Gerek yaprak almada, gerek üzümleri işlemede, gerek ilaçlamada işçi büyük problem şu anda. İstenilen zamanda istenilen işçiye ulaşamıyorsun. Dolayısıyla da kaliteyi yakalamakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yılbaşı dolayısıyla son hasat burada yapılacak”

Üzüm fiyatlarını henüz tahmin edemediklerini belirten Güneş, “Geçen sene yaş üzüm fiyatı 1,5 lira ile 4 lira arasında oynayan rakamlar oldu. Bu sene ne olur bilemiyoruz. Pandemi dolayısıyla ihracat nasıl olur, yurt dışından talep nasıl olur bilmiyoruz. Bu işler arz talep meselesi. Yılbaşı dolayısıyla son hasat burada yapılacak. Sarıgöl Emcelli Mahallesi dünyada en son üzümü hasat ediyor. Salkımlar buzlanıyor ama üzüm de hasat ediliyor” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
21°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Athletic Bilbao 36 51
8. Real Sociedad 35 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
İmsak 03:42
Güneş 05:36
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:29