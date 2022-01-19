banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda
Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!

(ÖZEL) Sağlıklı ve ucuz su içmek isteyenler arıtma cihazlarına yöneliyor

Son yıllarda hijyen açısından birçok tartışmanın konusu olan damacana sulara 2022’nin başlamasıyla gelen zamlar, su arıtma cihazlarını bir kez daha alternatif olarak gündeme getirdi.

Ekonomi 19.01.2022, 10:00
(ÖZEL) Sağlıklı ve ucuz su içmek isteyenler arıtma cihazlarına yöneliyor

Son yıllarda hijyen açısından birçok tartışmanın konusu olan damacana sulara 2022’nin başlamasıyla gelen zamlar, su arıtma cihazlarını bir kez daha alternatif olarak gündeme getirdi.

Geçtiğimiz yıllarda damacana suların hijyeniyle alakalı birçok skandal gündeme gelmişti. Birçok ildeki su firmalarında yaşanan skandal niteliğindeki hijyen ihmalleri, beraberinde birçok kişinin sağlık sorunu yaşamasına sebep oldu. Vatandaşlardan birçoğu ambalajlı su tüketimi yerine arıtma suyunu tercih etmeye başlamıştı. Yeni yılla birlikte ambalajlı suya gelen zamların ardından bu tercih daha da arttı. 2022’ye girişle birlikte ambalajlı sularda yüzde 100’e kadar uzanan zam oranı, düşük maliyetiyle bilinen su arıtma cihazlarının satışını arttırdı. Bir ailenin yaşadığı şehre göre ortalama 20 liraya satılan 19 litrelik damacana sularda yıllık 3 bin ile 3 bin 500 lira aralığındaki maliyeti cep yakıyor. Su arıtma cihazlarında ise bu maliyet 19 litrelik damacana başına 30-35 kuruş kadar oluyor.

“Türkiye’nin birçok ilinde birçok su firmasında problemler yaşanıyor”

Ambalajlı sularda kullanılan damacanaların hijyen probleminden bahseden İhlas Pazarlama Eskişehir Bölge Müdürü İbrahim Şengür, su arıtma cihazlarının bu konuda alternatif olduğunu belirtti. Birçok ilde bulunan ambalajlı su firmalarında bu sorunların yaşandığını belirten Şengür, “Damacana sularla alakalı daha önce halkımızın karşılaştığı problemleri basından takip ediyoruz. Geçtiğimiz senelerde Eskişehir’de yaşanılan damacanaların uzun süre kullanımından kaynaklanan problemleri de hep beraber gördük. Tüketiciler bu noktada çok mağdur oldular. Bildiğiniz gibi Türk Standartları Enstitüsü’ne göre bir damacananın 60-65 kullanımından sonra itlaf edilmesi gerekiyor fakat geçtiğimiz sene ortaya çıkan bu skandalda yaklaşık 10-14 senelik damacanaların kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda üretim tesislerinde de yaşanılan sıkıntılar mevcut damacanalarla alakalı. Damacanaların belli kimyasal maddelerle temizlenmesi gerekiyor ama son dönemde sıcak suyla temizlenip, dolum yapıldığına dair hatta ve hatta damacanaların içinden başka yabancı maddelerin çıktığına dair de haberleri hep beraber basından takip etmiştik. Tabi bu problemleri sadece Eskişehir’de yaşamıyoruz, Türkiye’nin birçok ilinde birçok su firmasında bu tarz problemler yaşanıyor. Yaşanılan bu sağlık problemlerinden dolayı su arıtma cihazları da ciddi bir alternatif olma yolunda devam ediyorlar” dedi.

“Damacana suyu 30-35 kuruş civarına üretebiliyorsunuz”

Tüketimde maliyet kısmının da birçok kişiyi etkilediğini söyleyen Bölge Müdürü İbrahim Şengür, 19 litrelik damacana suyun su arıtma cihazıyla 30-35 kuruşa üretildiğini söyledi. Piyasada ucuza satılan su arıtma cihazlarının rutin gerçekleştirilen filtre bakımlarında sorunlar yaşandığını belirten Şengür, “Sadece sağlık yönünden bunu incelemeyelim, maliyet yönünden de oldukça tasarruflu bir duruma getiriyor insanların su tüketimini bir damacana su aldığınız zaman harcadığınız ücret yıllık 3 ile 3bin 500 lira civarındayken bir su arıtma cihazı kullanmaya başladığınız zaman ortalama olarak bir damacana suyu 30-35 kuruş civarına üretebiliyorsunuz. Hem de kendi musluğunuzdan akan suyu görerek ve içinizde her hangi bir sıkıntı kalmadan rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Piyasada bildiğiniz gibi su arıtma cihazlarında da çok sahtekârlıklar yapılıyor. Çok uygun, çok ucuz fiyata merdiven altında toplayarak içerisine her türlü şey koyabiliyorlar. Özellikle karbon filtrede kullanılan karbon miktarı önemli. Bu karbonu daha az miktarda koyarak tüketicilere sunuyorlar. O yüzden tüketiciler arıtma cihazı tercihlerinde kurumsal firmaları tercih etmeleri, özellikle satış sonrası servis hizmetinin olmasına dikkat etmeleri çok önemli. Çünkü belirli bir periyotta filtrelerin değişmesi gerekiyor. Bu filtrelere ulaşmakta sıkıntı çekmemeleri gerekiyor bir sonraki senelerde. Bu tüketici için çok önemli bir detay. Tüketiciler ileride sıkıntı yaşamamak için bu detaya dikkat ederek tercih yapmalılar” ifadelerini kullandı.

“Bütün parçaların NSF-58 belgesine sahip olması gerekiyor”

Su arıtma cihazlarının içinde kullanılan parçaların öneminden bahseden İbrahim Şengür, NSF-58 belgesinin önemine değindi. Kurumsal firmaların tercihinin bu noktadaki öneminden bahseden Şengür, şu ifadelere yer verdi:

“Diğer bir durumda pandemi sürecinde bunu çok iyi yaşadık aslında hijyen noktasında. Bu hijyen noktasında Dünya Sağlık Örgütü’nün bazı standartları var. Bunlardan birisi de NSF-58 standardı. Su arıtma cihazlarında kullanılan insan sağlığına zararlı her hangi bir madde olmadığnı ifade eden standart bu. Maalesef piyasadaki bir çok su arıtma cihazında sadece bir ekipman üzerinde NSF belgesi bulunuyor. Ama su arıtma cihazlarının dikkat edilmesi gereken en önemli husus suyun girdiği noktadan çıktığı noktaya kadar bütün parçaların NSF-58 belgesine sahip olması. Bu noktada da kurumsal firmaların satış yapmış olduğu cihazların tercih edilmesi insan sağlığı açısından da çok büyük önem taşımaktadır.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11