(Özel) Pandemi en çok onlara yaradı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde geleneksel yöntemlerle yapılan sabunlara pandemi döneminde yurt dışından yoğun talep geldi. Tam kapasite çalışan işletmeler, günlük 8-9 ton sabun üretiyor.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıllardır geleneksel yöntemlerle yapılan sabunlara pandemiyle birlikte el yıkama alışkanlığının artmasıyla rağbet arttı. Doğal yağlarla yapılan sabun üretiminde önce yağlar kazana atılıyor, daha sonra kazana su eklenerek, kostik denilen yardımcı ürün ekleniyor. 2 gün boyunca kazanda kaynatıldıktan sonra kullanılabilir hale geldiğinde sabunlar serilerek kurutuluyor. Daha sonra kesilip torbalanan sabunlar satışa hazır hale getiriliyor. Gaziantepli sabun imalatçıları, pandemiyle beraber sabuna olan talebin arttığını ve özellikle yurt dışından müşterilerinin arttığını ifade etti.

“Geleneksel yöntemlerle yapıyoruz”

Sabunları yıllardır geleneksel yöntemlerle yaptıklarını ifade eden sabun işletmecisi Mehmet Necmettin Filik, “1946 yılından bu yana bu tesiste sabun üretimi yapmaktayız. Bu meslekte ben 4’üncü kuşağım. Babam ve amcamın liderliğinde sabun üretimine devam ediyoruz. Sabunları doğal yağlarla yapıyoruz. Yağlar önce kazana atılır, daha sonra kazana su eklenir. Son olarak kostik dediğimiz yardımcı ürün eklenir ve 2 gün boyunca kazanda kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra kullanılabilir hale geldiğinde sabunlar yere serilir ve kurutulur. Daha sonra da torbalanıp satışa hazır hale getirilir. Bizim kendi ham madde üretimimizi yaptığımız bir tesisimiz var ve ham maddemizi böylelikle kendimiz üretiyoruz. Normal sabunlar ve lavabo sabunu dediğimiz sabunları da yine tesisimizde üretiyoruz” dedi.

“Pandemi bize olumlu yansıdı”

Pandemiyle birlikte el yıkama alışkanlığının arttığını söyleyen Filik, bu durumun sabun talebine yansıdığının altını çizerek, “Pandeminin etkisiyle birlikte yoğun bir şekilde üretimlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu anda günlük üretim kapasitemiz yaklaşık 8 ila 9 ton arasında. Pandeminin bize olumlu bir dönüşü oldu. Çünkü pandemiyle birlikte artışa geçen el yıkama alışkanlığı bizim satışlarımızı arttırdı. Pandemi döneminde temizliğin öneminin anlaşılmasıyla birlikte sabuna yoğun bir talep gördük. Pandemiyle birlikte çalışma saatlerimizde artışlar oldu. Şu anda 57 kişi bu tesiste çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“15 ülkeye ihracatımız var”

Ürettikleri sabunları yaklaşık 15 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Filik, “En iyi sabun bizce doğal yollarla yapılan zeytinyağlı sabundur ancak en iyi sabun kişinin ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. Filik Kimya olarak Azerbaycan, Gürcistan, Libya, Lübnan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 15 ülkeye sabun ihracatı yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin 81 iline de sabun satışlarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.